Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı - Son Dakika
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Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

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Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
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CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda, Anguilla'yı 5-0 yendi. 69. dakikada oyuna giren Aedan Scipio'nun ayaklarına kadar uzanan saçını çeken Keon Greene 72'de, Shalon Knight ise 90+3'te kırmızı kart gördü.

CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda ile Anguilla takımların karşı karşıya geldi. Antigua & Barbuda, mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı. 

2 RAKİBİNİ SAÇLARIYLA ATTIRDI

Ancak söz konusu müsabakada skordan çok yaşanan kırmızı kart pozisyonları dikkat çekti. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio ayaklarına kadar uzanan saçları sayesine rakiplerine 2 kırmızı kart aldırdı.

<a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

Scipio'nun saçını çelen Keon Greene 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, 90+3. dakikada da Shalon Knight yine aynı sebepten dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı.

Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Kaynak: İHA
Uluslar LigiFutbolSporSon Dakika

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