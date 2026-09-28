Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

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Galatasaray'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, yönetimin transfer planlarını da etkiledi. Geçen sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk, bu sezon ise Everton'ın 40 milyon euroluk teklifini geri çeviren sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyu yüksek bonservis bedeliyle satma planının sekteye uğradığı öne sürüldü.

Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında başlayan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı. Barış Alper'in yaşadığı form düşüşünün, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyla ilgili gelecek planlarını da etkilediği iddia edildi.

40 MİLYON EUROYU GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

Galatasaray'ın Barış Alper için geçtiğimiz sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği, bu sezon ise Everton'ın 40 milyon euroya kadar çıktığı ancak sarı-kırmızılıların yine satışa onay vermediği belirtildi.

Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! <a class='keyword-sd' href='/dursun-ozbek/' title='Dursun Özbek'>Dursun Özbek</a> o günü bekliyor

Yönetimin milli futbolcunun değerini daha da artırarak ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı, ancak sezon başındaki performansın bu hesabı sekteye uğrattığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Barış Alper'in yeniden eski formuna kavuşmasını ve takımın önemli hücum silahlarından biri haline gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisinin yeniden güçlenmesi için milli futbolcunun performansını yukarı çekmesini umduğu belirtilirken, gözler sezonun ilerleyen bölümünde Barış Alper'in göstereceği performansa çevrildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Ya rüyamı görüyorsunuz ne 40 ne 35 i bunu alsalar ancak top toplayıcı diye alırlar onada o kadar para vermezler. Bundan 3.ligde dünya kadar var. Kim kandırmış Dursun abiyi. O paranın yarısını verirse ler eğer sırtına al İngiltere ye kadar götür 1 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    galatasaraylıyım. her maçını seyrediyorum. barışa 40m verecekler topa koyup gönderirlerdi. taraftar aptal değil 1 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Boş adam değermi hiç değmez 1 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    3 LİG TOPÇUSU ANCAK OYUNU OKUMA ZEKA YOK 0 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BUNDAN ÜLKEDE ÇOK VAR SATIP KURTULAYDINIZ ELDE PATLAYINCA İŞ İŞTEN GEÇTİ. 0 0 Yanıtla
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