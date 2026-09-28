İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Daha fazla süre alabileceği bir takımda düzenli oynamak isteyen 35 yaşındaki yıldızın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İlkay'la Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılabilecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Bu isimlerden birinin İlkay Gündoğan olabileceği öne sürüldü.

DAHA FAZLA FORMA GİYMEK İSTİYOR

35 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, kariyerinin son döneminde daha fazla süre alabileceği ve düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği iddia edildi. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'ın bu nedenle ayrılık için yaz aylarını beklemek yerine ocak ayında önüne gelecek seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.

İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

İlkay Gündoğan'la Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği öne sürüldü. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu ilginin somut tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takım tercihinde ekonomik şartların yanı sıra düzenli oynayabileceği ve takım içerisinde önemli bir rol üstlenebileceği bir projeye öncelik vereceği ifade edildi.

İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray cephesinin de İlkay'ın durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcunun geleceği konusunda ocak ayındaki transfer döneminin belirleyici olması bekleniyor.

Taraflar arasında şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmazken, İlkay'a gelecek teklifler ve oyuncunun forma süresi geleceğine ilişkin tabloyu şekillendirecek.

Suudi Arabistanİlkay GündoğanGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • monşer null monşer null:
    Ne yıldızı yaaa öyle 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Trump’tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:39
Fener’in yıldızı tatilde 3 günde resmen servet harcadı
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:33
74 yaşındaki Bülent Ersoy’un dansı olay oldu
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:39
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
08:24
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
07:21
Netanyahu’dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı UCM’ye şikayet edecekler
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler
07:08
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:30:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei