İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılabilecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Bu isimlerden birinin İlkay Gündoğan olabileceği öne sürüldü.

DAHA FAZLA FORMA GİYMEK İSTİYOR

35 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, kariyerinin son döneminde daha fazla süre alabileceği ve düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği iddia edildi. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'ın bu nedenle ayrılık için yaz aylarını beklemek yerine ocak ayında önüne gelecek seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

İlkay Gündoğan'la Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği öne sürüldü. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu ilginin somut tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takım tercihinde ekonomik şartların yanı sıra düzenli oynayabileceği ve takım içerisinde önemli bir rol üstlenebileceği bir projeye öncelik vereceği ifade edildi.

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray cephesinin de İlkay'ın durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcunun geleceği konusunda ocak ayındaki transfer döneminin belirleyici olması bekleniyor.

Taraflar arasında şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmazken, İlkay'a gelecek teklifler ve oyuncunun forma süresi geleceğine ilişkin tabloyu şekillendirecek.