İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler - Son Dakika
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İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

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İrlanda, İsrail\'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda, Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan'ın 12 dakikaya sığdırdığı üç golle rakibini daha ilk yarıda dağıttı. İsrail ise ikinci maçını da kaybederek puansız kaldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede İrlanda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan İrlanda Cumhuriyeti, henüz ilk yarıda bulduğu peş peşe gollerle maçın kontrolünü tamamen eline aldı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

12 DAKİKADA 3 GOL

İrlanda'nın gol perdesini 13. dakikada Troy Parrott açtı. İsrail ilk golün şokunu üzerinden atamadan yalnızca üç dakika sonra Adam Idah sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

İrlanda'nın durmaya niyeti yoktu. 25. dakikada Jack Moylan'ın ağları havalandırmasıyla skor 3-0'a geldi. Böylece İrlanda, 13 ile 25. dakikalar arasındaki yalnızca 12 dakikalık bölümde üç gol birden attı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER

İlk devreyi 3-0 önde kapatan İrlanda Cumhuriyeti, ikinci yarıda skor avantajını korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 sona erdi. İrlanda Cumhuriyeti böylece gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e çıkardı. İsrail ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti ve puanla tanışamadı.

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

İSRAİL İKİDE SIFIR ÇEKTİ

İlk hafta Avusturya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan İsrail, İrlanda karşısında da puan alamadı. İki maç sonunda İsrail'in hanesinde puan bulunmazken, İrlanda aldığı farklı galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma geldi.

İrlanda CumhuriyetiİsrailSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler - Son Dakika
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