Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

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Prenses Kalina\'nın değişimi ağızları açık bıraktı
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Bulgaristan’ın eski Kralı II. Simeon’un kızı Prenses Kalina, değişen yüz hatları ve kaslı fiziğiyle yeniden gündeme geldi. Ailesi, yüzündeki değişimin estetik operasyonlardan değil, çocuklukta yaşadığı diş kazası ve sonrasında gelişen ciddi enfeksiyondan kaynaklandığını açıkladı. Kalina’nın kaslı görünümünün ise uzun yıllardır yaptığı ağırlık antrenmanları ve düzenli spordan geldiği belirtildi.

Bulgaristan Prensesi Kalina, yıllar içinde değişen yüz hatları ve son dönemde dikkat çeken kaslı fiziğiyle yeniden gündeme geldi. Hakkında uzun süredir estetik operasyon iddiaları ortaya atılan Kalina’nın görünümündeki değişimin, ailesinin açıklamasına göre çocuklukta geçirdiği diş kazası ve ardından yaşadığı ciddi bir enfeksiyondan kaynaklandığı belirtildi.

8 YAŞINDA İKİ ÖN DİŞİNİ KIRDI

Kalina’nın eşi Kitín Muñoz’un daha önce yaptığı açıklamaya göre Prenses, 8 yaşındayken okulda geçirdiği bir kazada iki ön dişini kırdı.

Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Yıllar sonra, 1999’da Londra’da eğitim gördüğü sırada bu dişlerle ilgili tedavi için bir diş hekimine gitti. Ancak Muñoz’un anlatımına göre tedavi sırasında çene kemiğinin tabanına gereğinden fazla müdahale edilmesi ciddi komplikasyonlara ve enfeksiyona yol açtı.

Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

ENFEKSİYON DENİZ SEFERİNDE AĞIRLAŞTI

Sorunun 2000 yılında yeniden alevlendiği belirtildi. Kalina’nın eşinin katıldığı bir deniz seferi sırasında enfeksiyonun ilerlediği, yeterli tıbbi müdahaleye erişilememesi nedeniyle durumun ağırlaştığı aktarıldı.

Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Enfeksiyonun göz çevresine kadar ilerlemesi üzerine Kalina’nın acil olarak tahliye edildiği ve ameliyata alındığı belirtildi. Muñoz, doktorların önceliğinin enfeksiyonu temizlemek ve göz ile burun bölgesini korumak olduğunu, ameliyatın ise kalıcı estetik değişikliklere yol açtığını söyledi.

Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

ESTETİK İDDİALARINA EŞİNDEN YANIT

Kalina’nın yüzündeki değişimin başarısız estetik operasyonlardan kaynaklandığı yönündeki söylentilere de eşi Kitín Muñoz karşı çıktı.

Muñoz, yıllardır gündeme getirilen estetik ve plastik cerrahi iddialarını “yanlış bilgi” olarak nitelendirerek, yaşananların ciddi bir sağlık sorununun sonucu olduğunu savundu.

Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

KASLI FİZİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Prenses Kalina son dönemde yalnızca yüzündeki değişimle değil, belirgin kas yapısıyla da gündeme geliyor. Kalina’nın bu görünümünün düzenli ve ağır ağırlık antrenmanlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Sağlıklı yaşam için uzun yıllardır spor yaptığı, koşu ve yürüyüşü de günlük rutininin bir parçası haline getirdiği aktarılıyor.

Bulgaristan’ın eski Kralı II. Simeon’un kızı olan Kalina, son yıllarda fiziksel görünümündeki belirgin değişim nedeniyle sık sık dünya basınında yer alıyor. Ancak ailesi, yüzündeki değişimin estetik müdahalelerden değil, yıllar önce yaşadığı tıbbi komplikasyonlardan kaynaklandığını özellikle vurguluyor.

Bulgaristanİş KazasıDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    allah insanı şaşırtmasın..bi tanede bizde var bülent ersoy 0 0 Yanıtla
  • p2004b2004. p2004b2004.:
    ...çok önemli bir haber,duygulandım 0 0 Yanıtla
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