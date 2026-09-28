Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur - Son Dakika
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Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

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Arsenal\'den Pendikspor\'a! Bu transfer çok konuşulur
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Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, dikkat çeken bir hamleye imza attı. İstanbul temsilcisi, geçen sezon Arsenal'in teknik ekibinde görev yapan dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'ı kadrosuna dahil etti. Daha önce Jürgen Klopp ile Liverpool'da 5 sezon çalışan Danimarkalı antrenör, Bolu kampında görevine başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, teknik ekibini dünyaca tanınan bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, taç atışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Danimarkalı antrenör Thomas Gronnemark ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon Arsenal'in teknik ekibinde görev yapan Gronnemark, Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy'ün ekibine katıldı.

BOLU KAMPINDA İŞE BAŞLADI

Pendikspor, Gronnemark'ın takımla birlikte Bolu kampında ilk antrenmanına çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, teknik direktörümüz Umut Eskiköy'ün ekibine katılarak Bolu kampımızda ilk antrenmanına çıktı. Sezon boyunca takımımızın ve rakiplerimizin taç organizasyonları üzerine teknik ekibimize destek verecek Thomas Gronnemark'a 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

ARSENAL'DEN PENDİKSPOR'A

Danimarkalı antrenör geçen sezon Premier Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Arsenal'de Mikel Arteta'nın teknik ekibinde görev yaptı. Gronnemark'ın kariyerindeki bir diğer dikkat çekici durak ise Liverpool oldu. Tecrübeli antrenör, İngiliz devinde Jürgen Klopp ile 5 sezon birlikte çalıştı.

DEV KULÜPLERLE ÇALIŞTI

Taç atışları konusunda uzmanlaşan Gronnemark, kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Ajax ve Flamengo gibi önemli kulüplerin yanı sıra İngiltere ve Meksika milli takımlarında da görev yaptı. Çalıştığı ekiplerle 18 kupa başarısı yaşayan Danimarkalı antrenör, 6 kez de bir üst lige yükselme deneyimi yaşadı. Gronnemark, sezon boyunca Pendikspor'un kendi taç organizasyonlarının yanı sıra rakiplerinin taç atışlarını da analiz ederek teknik ekibe destek verecek.

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