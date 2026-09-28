Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor - Son Dakika
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Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

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Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
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Sermaye piyasası soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce Özata Denizcilik'teki görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın 26 Eylül'de yurt dışına çıktığı saptanırken, Bakan Yardımcısı Çelik konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmanın dördüncü dalgasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın yurt dışına kaçtığı belirlendi. Kritik gelişmeler karşısında Bakan Yardımcısı Çelik’in sessizliğini koruması dikkat çekiyor.

İKİ HAFTA ÖNCE ANİDEN İSTİFA ETMİŞ 

Sermaye piyasalarındaki "fon krizi" iddialarının odağında yer alan ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce aniden istifa eden İskender Balcı’nın adli süreç başlamadan önce harekete geçtiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın 26 Eylül tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

KAYINPEDER NEDEN SUSKUN? 

Firari durumdaki damadın yurt dışına kaçmasının ardından, gözlerin çevrildiği kayınpeder Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ 

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.

DenizcilikİskenderEkonomiMaliyeGüncelEylülBalcıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • osman şahin osman şahin:
    ALLAH AŞKINA BUNLARA NE OLACAK MAHKEMEYE SAKIZ ÇİĞNEYEREK GİDER İFADE VERİRLER PAŞA PAŞA ÇIKARLAR 6 4 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    suçları var ise doğru Silivri ye Eko nun yanına 6 3 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Sen şimdi ekoyu bırak gündemi takip et zevzek 3 5
    Eser Demir Eser Demir:
    Yani diyon ki halkı dolandıran suçlu değil suçu beli olacak baya zekisin 0 1
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Gemiciklerden sonra foncuklar var ya uzatmayın işte ne var bunda..... 5 1 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    26sında yurt dışına gidiyor 28 inde yakalama kararı çıkıyor Neden bakan yardımcısının damadı 2 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hala bunlara oy verecek insanlar var, tay sevildiği çayırı özlermiş hesabı… 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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