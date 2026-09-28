Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmanın dördüncü dalgasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın yurt dışına kaçtığı belirlendi. Kritik gelişmeler karşısında Bakan Yardımcısı Çelik’in sessizliğini koruması dikkat çekiyor.

İKİ HAFTA ÖNCE ANİDEN İSTİFA ETMİŞ

Sermaye piyasalarındaki "fon krizi" iddialarının odağında yer alan ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce aniden istifa eden İskender Balcı’nın adli süreç başlamadan önce harekete geçtiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın 26 Eylül tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

KAYINPEDER NEDEN SUSKUN?

Firari durumdaki damadın yurt dışına kaçmasının ardından, gözlerin çevrildiği kayınpeder Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.