Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın İstanbul'da dikkat çeken bir yatırıma imza attığı öne sürüldü. Etiler'de daha önce sık sık gittiği ünlü bir restoranın yüzde 49 hissesini aldığı iddia edilen Torreira'nın ortaklık için yaklaşık 20 milyon TL ödediği belirtildi.

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, bu kez futboluyla değil yaptığı öne sürülen yatırımla gündeme geldi. Uruguaylı yıldızın, İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de bulunan ve ünlü isimlerin de tercih ettiği bir restorana ortak olduğu iddia edildi.

Torreira'nın söz konusu restoranla tanışıklığının ise yeni olmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun daha önce birçok kez mekana gittiği ve özellikle yemeklerini beğendiği aktarıldı.

YÜZDE 49 HİSSE İÇİN 20 MİLYON TL

İddiaya göre Torreira, restoranın yüzde 49'luk hissesini satın aldı. Uruguaylı futbolcunun bu yatırım için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu

Böylece 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki kariyerini sürdürürken saha dışındaki yatırımlarına da yeni bir halka eklediği belirtildi.

MÜŞTERİYDİ, ORTAK OLDU

Transferin en dikkat çeken ayrıntısı ise Torreira'nın yatırım yaptığı restoranın daha önce müdavimlerinden biri olması oldu. Mekanın yemeklerini beğendiği ve sık sık ziyaret ettiği belirtilen Uruguaylı yıldız, iddianın doğru olması halinde bundan böyle restorana yalnızca müşteri olarak değil, yüzde 49'luk hissesi bulunan bir ortak olarak gidecek.

Lucas TorreiraGalatasarayİstanbulSporSon Dakika

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