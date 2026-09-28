Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu - Son Dakika
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Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

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Herkes ayakta alkışladı! İsrail\'e golünü attı, sonrası olay oldu
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İsrail'i 3-0 mağlup eden İrlanda Cumhuriyeti'nin maç boyunca sergilediği tavır dikkat çekti. Siyah kol bantlarıyla sahaya çıkan İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşında başlarını öne eğip rakipleriyle el sıkışmadı. Jack Moylan ise attığı golün ardından siyah bandını öperek golünü Gazze'de hayatını kaybedenlere adadı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geldiği mücadelede futbolun yanı sıra maç öncesinde ve karşılaşma sırasında yaşananlar da öne çıktı. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya İrlanda Milli Takımı siyah kol bantlarıyla çıktı.

İSRAİL MARŞINDA BAŞLARINI ÖNE EĞDİLER

Maç öncesi seremoni sırasında İsrail milli marşı okunurken İrlandalı futbolcular başlarını öne eğerek bekledi. Seremoninin ardından da dikkat çeken bir an yaşandı. İrlanda kaptanı Dara O'Shea, yazı tura atışının ardından İsrail kaptanı Manor Solomon'ın elini sıkmadı.

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

12 DAKİKADA 3 GOL

Maçın başlamasıyla birlikte İrlanda sahada da üstünlüğü ele geçirdi. Troy Parrott 13. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Adam Idah 16. dakikada farkı ikiye çıkardı. 25. dakikada ise Jack Moylan'ın golü geldi. Böylece İrlanda yalnızca 12 dakikalık bölümde İsrail filelerine üç gol gönderdi.

GOLÜN ARDINDAN SİYAH BANDINI ÖPTÜ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Moylan'ın golünün hemen ardından yaşandı. İrlandalı futbolcu, takımının üçüncü golünü kaydettikten sonra kolundaki siyah bandı öptü. Moylan bu hareketiyle golünü Gazze'de hayatını kaybedenlere adadı.

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Maç öncesinde siyah kol bantlarıyla sahaya çıkan, İsrail milli marşında başlarını öne eğen ve rakipleriyle el sıkışmayan İrlanda cephesinde Moylan'ın gol sevinci de gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

İRLANDA SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI

İlk yarıda bulduğu üç golle büyük avantaj yakalayan İrlanda Cumhuriyeti, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 3-0 kazandı. İrlanda böylece gruptaki ilk galibiyetini alırken İsrail ikinci maçından da puan çıkaramadı.

İrlanda CumhuriyetiUluslar LigiFilistinİsrailGazzeSporSon Dakika

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