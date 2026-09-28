Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, ABD tahvil faizlerindeki tırmanış ve yükselen dolar endeksi emtia piyasalarında sert hareketlere yol açtı. Petrol fiyatları yukarı yönlü ivme yakalarken, altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde kayıplar derinleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Geçtiğimiz haftadan bu yana aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları, yeni haftaya da düşüşle başladı.

Ons Altın: Sabah saatlerinde 4.197 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, satış baskısının artmasıyla 4.160 dolara kadar geriledi.

Gram Altın: Ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, gün içinde 6.596 lira seviyesinden düşüşünü sürdürerek 6.540 liraya kadar çekildi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR ENDEKSİ ALTINI BASKILIYOR

Fiyatlardaki geri çekilmede ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ana etkenlerden biri oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5,229 seviyesine tırmanarak son yılların en yüksek seviyesini gördü. Alternatif maliyeti artan altın üzerindeki baskı artarken, Dolar Endeksi’nin (DXY) 101 seviyesinin üzerinde tutunması da düşüşü destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

BRENT PETROL 105 DOLARI AŞTI

Piyasalarda gözler ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğine çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik son teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatlarında sıçrama yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlemlerinde 105 doların üzerini test etti. Petroldeki bu artış, küresel ölçekte enflasyon ve faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açıyor.

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Piyasa aktörleri, ABD ekonomisinin gidişatına dair ipuçları sunacak olan ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporuna odaklandı. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlar ve piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.