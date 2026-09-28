Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Bir genç kızın erkek arkadaşıyla buluştuğu anları gizlice kayda alan bir komşu, elde ettiği görüntüleri kızın annesine iletti. Görüntülerin annesine gönderildiğini öğrenen genç kız, yaşanan olayı "Komşuların çekip anneme attığı video" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gizlice çekilen video kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim izinsiz kayıt alıp aileye göndermeyi özel hayatın ihlali olarak değerlendirip komşuyu "ahlak bekçiliği" yapmakla suçlarken, diğer bir kesim ise komşunun sergilediği tutumu doğru bularak destek verdi.