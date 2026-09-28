Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!

Charli XCX, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri (VMAs) için kırmızı halıda poz verdiği sırada yaşadığı talihsiz kıyafet kazasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, iddialı kombiniyle objektiflerin karşısına geçerken kısa süreli bir frikik verdi.

34 yaşındaki şarkıcı, merakla beklenen ödül törenine küçük siyah bir üst ve aynı renkte uzun bir etekle katıldı. Cesur tasarıma sahip üst kısmında transparan bir detay bulunan Charli XCX'in kombini, fit karın bölgesini de ön plana çıkardı.

Ancak şarkıcı, kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdiği sırada kıyafetinin açılmasıyla beklenmedik bir an yaşadı. Charli XCX'in göğüs bölgesinin bir kısmı kısa süreliğine görünür hale gelirken, ünlü şarkıcı böylece kameralara karşı istemeden frikik verdi.

Charli XCX, yaşanan talihsiz ana rağmen oldukça rahat görünürken poz vermeye devam etti. Ünlü şarkıcı, dikkatleri üzerine çeken görünümünü kalın gümüş yüzüklerle tamamladı. Koyu renk saçlarını ise düz ve katlı bir şekilde şekillendirdi.

Charli XCX, SS26 adlı şarkısıyla bu yılki VMAs'ta iki farklı kategoride aday gösterildi. Şarkıcı, En İyi Sanat Yönetimi ve En İyi Pop ödülleri için yarışıyor.

Ödül töreni Los Angeles şehir merkezinde bulunan Peacock Theater'da düzenleniyor. Tören Doğu Yakası saatiyle 19.30'da başladı ve gecenin sunuculuğunu Snoop Dogg üstleniyor.

Gecenin açılışını ise Madonna yaptı. Ünlü şarkıcı, uzun süredir beklenen VMAs dönüşünü dikkat çekici bir sahne performansıyla gerçekleştirdi. Madonna, ödül töreninde son olarak 23 yıl önce tartışmalara yol açan performansıyla sahne almıştı.

Madonna, Sabrina Carpenter ile birlikte sahneye çıkarak Bring Your Love adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü şarkıcı, siyah saten kıyafetini ışıltılı şort ve askılarla tamamladı.

Performansın ilerleyen bölümünde Charli XCX de Madonna'ya sürpriz yaparak sahneye çıktı. İki yıldız birlikte Danceteria şarkısını seslendirirken sahnede pisuar şeklinde hazırlanan dekorun etrafında dans etti.

Oldukça sıra dışı performans, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken bazı hayranlar sosyal medyada Charli XCX'in performans sırasında playback yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

VMAs kırmızı halısı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da cesur moda tercihleriyle dikkat çekti. Çok sayıda ünlü isim, gecede tercih ettikleri iddialı kombinlerle objektiflerin karşısına geçti.

Charli XCX'in kıyafet kazasının yanı sıra birçok ünlü isim de dikkat çekici görünümleriyle geceye damga vurdu.

35 yaşındaki şarkıcı JoJo, siyah bir sütyen ve yere kadar uzanan uzun bir etek tercih etti. 24 yaşındaki Tyla ise cesur mavi yılan derisi desenli etek ve sütyenden oluşan iki parçalı kombiniyle kırmızı halıda boy gösterdi.

21 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Sombr da oldukça iddialı bir görünüm tercih etti. Göğüs bölgesini açıkta bırakan bir üst giyen Sombr, deri pantolonunu büyük beden çizgili kürk mantoyla tamamladı. Ünlü isim ayrıca sarkan kolyeler ve üzerinde “sex” yazan bir kemer kullandı.

Real Housewives yıldızı Lisa Rinna, 63, tamamen beyaz ve sıra dışı bir kombinle kırmızı halıya çıktı. Rinna, derin göğüs dekoltesine sahip kalıp şeklindeki üstünü, uyluk bölgesine kadar uzanan cesur yırtmaçlı dökümlü bir etekle kombinledi.

Oscar adayı Teyana Taylor, 35, Zuhair Murad Couture imzalı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesine sahip tasarım, Taylor'ın kırmızı halıdaki iddialı görünümünün öne çıkan parçalarından biri oldu.

Kırmızı halının dikkat çeken bir diğer ismi ise Normani oldu. Şarkıcı, üzerinde ayrıntılı çiçek işlemeleri bulunan koyu metalik renkli göz alıcı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti ve gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.