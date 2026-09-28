Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Charli XCX, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde verdiği frikik ile gündeme geldi geldi. Ünlü şarkıcı, cesur kombiniyle frikik verirken dikkatleri üzerine çekti.

Charli XCX, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri (VMAs) için kırmızı halıda poz verdiği sırada yaşadığı talihsiz kıyafet kazasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, iddialı kombiniyle objektiflerin karşısına geçerken kısa süreli bir frikik verdi.

34 yaşındaki şarkıcı, merakla beklenen ödül törenine küçük siyah bir üst ve aynı renkte uzun bir etekle katıldı. Cesur tasarıma sahip üst kısmında transparan bir detay bulunan Charli XCX'in kombini, fit karın bölgesini de ön plana çıkardı.

Ancak şarkıcı, kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdiği sırada kıyafetinin açılmasıyla beklenmedik bir an yaşadı. Charli XCX'in göğüs bölgesinin bir kısmı kısa süreliğine görünür hale gelirken, ünlü şarkıcı böylece kameralara karşı istemeden frikik verdi.

Charli XCX, yaşanan talihsiz ana rağmen oldukça rahat görünürken poz vermeye devam etti. Ünlü şarkıcı, dikkatleri üzerine çeken görünümünü kalın gümüş yüzüklerle tamamladı. Koyu renk saçlarını ise düz ve katlı bir şekilde şekillendirdi.

Charli XCX, SS26 adlı şarkısıyla bu yılki VMAs'ta iki farklı kategoride aday gösterildi. Şarkıcı, En İyi Sanat Yönetimi ve En İyi Pop ödülleri için yarışıyor.

Ödül töreni Los Angeles şehir merkezinde bulunan Peacock Theater'da düzenleniyor. Tören Doğu Yakası saatiyle 19.30'da başladı ve gecenin sunuculuğunu Snoop Dogg üstleniyor.

Gecenin açılışını ise Madonna yaptı. Ünlü şarkıcı, uzun süredir beklenen VMAs dönüşünü dikkat çekici bir sahne performansıyla gerçekleştirdi. Madonna, ödül töreninde son olarak 23 yıl önce tartışmalara yol açan performansıyla sahne almıştı.

Madonna, Sabrina Carpenter ile birlikte sahneye çıkarak Bring Your Love adlı şarkıyı seslendirdi. Ünlü şarkıcı, siyah saten kıyafetini ışıltılı şort ve askılarla tamamladı.

Performansın ilerleyen bölümünde Charli XCX de Madonna'ya sürpriz yaparak sahneye çıktı. İki yıldız birlikte Danceteria şarkısını seslendirirken sahnede pisuar şeklinde hazırlanan dekorun etrafında dans etti.

Oldukça sıra dışı performans, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken bazı hayranlar sosyal medyada Charli XCX'in performans sırasında playback yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

VMAs kırmızı halısı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da cesur moda tercihleriyle dikkat çekti. Çok sayıda ünlü isim, gecede tercih ettikleri iddialı kombinlerle objektiflerin karşısına geçti.

Charli XCX'in kıyafet kazasının yanı sıra birçok ünlü isim de dikkat çekici görünümleriyle geceye damga vurdu.

35 yaşındaki şarkıcı JoJo, siyah bir sütyen ve yere kadar uzanan uzun bir etek tercih etti. 24 yaşındaki Tyla ise cesur mavi yılan derisi desenli etek ve sütyenden oluşan iki parçalı kombiniyle kırmızı halıda boy gösterdi.

21 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Sombr da oldukça iddialı bir görünüm tercih etti. Göğüs bölgesini açıkta bırakan bir üst giyen Sombr, deri pantolonunu büyük beden çizgili kürk mantoyla tamamladı. Ünlü isim ayrıca sarkan kolyeler ve üzerinde “sex” yazan bir kemer kullandı.

Real Housewives yıldızı Lisa Rinna, 63, tamamen beyaz ve sıra dışı bir kombinle kırmızı halıya çıktı. Rinna, derin göğüs dekoltesine sahip kalıp şeklindeki üstünü, uyluk bölgesine kadar uzanan cesur yırtmaçlı dökümlü bir etekle kombinledi.

Oscar adayı Teyana Taylor, 35, Zuhair Murad Couture imzalı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesine sahip tasarım, Taylor'ın kırmızı halıdaki iddialı görünümünün öne çıkan parçalarından biri oldu.

Kırmızı halının dikkat çeken bir diğer ismi ise Normani oldu. Şarkıcı, üzerinde ayrıntılı çiçek işlemeleri bulunan koyu metalik renkli göz alıcı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti ve gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
New YorkMagazinMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • onur pari onur pari:
    Yine haberciliğinizi konuşturmuşsunuz. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Trump’tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
Arsenal’den Pendikspor’a Bu transfer çok konuşulur Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
Prenses Kalina’nın değişimi ağızları açık bıraktı Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Kayıp büyük Altın yatırımcısı için kara pazartesi Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
10:20
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı Paul Pogba bombası
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei