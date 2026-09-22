Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında eylül ayı yarışı hız kazandı. 30 Eylül'de sona erecek bazı kampanyalar için son 8 güne girilirken, bankaların ek koşullarla birlikte sunduğu toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler, bankaların güncel tekliflerini yakından takip ediyor.

PROMOSYON 35 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Bankalar emekli maaşının tutarına göre farklı nakit promosyonlar sunarken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta ve ek bankacılık ürünleriyle ödemeler daha da yükseliyor.

Eylül 2026 kampanyalarında en yüksek toplam ödeme tutarlarından biri Şekerbank'ta 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. ING ve Türkiye Finans'ta toplam avantaj 32 bin TL'ye, DenizBank, Albaraka Türk ve Yapı Kredi'de ise çeşitli koşullarla 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR

Şekerbank: Maaş tutarı ve ek ürün kullanım şartlarına göre toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emekliler için ilan edilen azami tutar 35 bin TL.

Türkiye Finans: Nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ING: Koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL'ye kadar çıkarken, ek kampanyalarla toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Albaraka Türk: Maaş promosyonu ve ek ödüllerle toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank: Standart promosyonun yanı sıra ek koşulların karşılanmasıyla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Yapı Kredi: Nakit promosyon ve ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

İş Bankası: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, fatura ve kart kampanyalarıyla toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Akbank: Maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Temel emekli promosyonu maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

35 BİN TL İÇİN EK ŞARTLARA DİKKAT

Bankaların açıkladığı 30 bin, 32 bin ve 35 bin TL gibi rakamların tamamı doğrudan ve koşulsuz nakit promosyon anlamına gelmiyor. En yüksek tutarlara ulaşmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta, kredili mevduat hesabı veya farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi şartlar aranabiliyor.

Bu nedenle emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca açıklanan azami rakama değil, nakit promosyon tutarına ve ek ödüllerin koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Promosyon karşılığında bankalara genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi tamamlanmadan banka değiştirilmesi halinde kalan süreye karşılık gelen promosyon bedelinin iadesi gerekebiliyor.