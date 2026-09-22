Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında eylül kampanyalarının sona ermesine 8 gün kalırken, bankaların ek koşullarla sunduğu toplam ödemeler 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Yüksek promosyonlardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve çeşitli bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi ek şartlar aranabiliyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında eylül ayı yarışı hız kazandı. 30 Eylül'de sona erecek bazı kampanyalar için son 8 güne girilirken, bankaların ek koşullarla birlikte sunduğu toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler, bankaların güncel tekliflerini yakından takip ediyor.

PROMOSYON 35 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Bankalar emekli maaşının tutarına göre farklı nakit promosyonlar sunarken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta ve ek bankacılık ürünleriyle ödemeler daha da yükseliyor.

Eylül 2026 kampanyalarında en yüksek toplam ödeme tutarlarından biri Şekerbank'ta 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. ING ve Türkiye Finans'ta toplam avantaj 32 bin TL'ye, DenizBank, Albaraka Türk ve Yapı Kredi'de ise çeşitli koşullarla 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR

Şekerbank: Maaş tutarı ve ek ürün kullanım şartlarına göre toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emekliler için ilan edilen azami tutar 35 bin TL.

Türkiye Finans: Nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ING: Koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL'ye kadar çıkarken, ek kampanyalarla toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Albaraka Türk: Maaş promosyonu ve ek ödüllerle toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank: Standart promosyonun yanı sıra ek koşulların karşılanmasıyla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Yapı Kredi: Nakit promosyon ve ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

İş Bankası: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, fatura ve kart kampanyalarıyla toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Akbank: Maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Temel emekli promosyonu maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

35 BİN TL İÇİN EK ŞARTLARA DİKKAT

Bankaların açıkladığı 30 bin, 32 bin ve 35 bin TL gibi rakamların tamamı doğrudan ve koşulsuz nakit promosyon anlamına gelmiyor. En yüksek tutarlara ulaşmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta, kredili mevduat hesabı veya farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi şartlar aranabiliyor.

Bu nedenle emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca açıklanan azami rakama değil, nakit promosyon tutarına ve ek ödüllerin koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Promosyon karşılığında bankalara genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi tamamlanmadan banka değiştirilmesi halinde kalan süreye karşılık gelen promosyon bedelinin iadesi gerekebiliyor.

EkonomiEylülBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    kredi kartından çıkarıyorlar hepsini zaten,yok alışveris yaparsan,talimat verirsen 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
İspanya’da Sanchez’in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak
Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba’sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek
Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da kentsel dönüşüm kazası: Komşu dairenin duvarı yatağın üstüne yıkıldı İstanbul'da kentsel dönüşüm kazası: Komşu dairenin duvarı yatağın üstüne yıkıldı
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:37:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement