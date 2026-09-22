İzmirli taksici yanlış gönderilen 920 bin lirayı iade edince ödül aldı - Son Dakika
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İzmirli taksici yanlış gönderilen 920 bin lirayı iade edince ödül aldı

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İzmirli taksici yanlış gönderilen 920 bin lirayı iade edince ödül aldı
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İzmir'de bir taksici, yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira havale aldığını fark edince berbere dönerek parayı iade etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksiciyi örnek davranışından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

İzmir'de, taşıdığı yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira havale alan İzmirli taksici, müşterisini bıraktığı berbere geri dönerek parayı iade etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan 26 yıllık direksiyon emekçisine, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edilerek ödül takdim edildi.

İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, 'insanlık ölmemiş' dedirten örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'ya götüren Sarıoğlu, yolculuk sonrasında hayatının en ilginç olaylarından birini yaşadı.

"920 lira beklerken hesabında 920 bin lira gördü"

Yolculuk esnasında müşterisiyle sohbet eden ve müşterisinin Karadağ'a yerleşme planları yaptığını öğrenen Sarıoğlu, yolcusunu tıraş olması için Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetrede yazan 920 liralık ücreti banka hesabına havale (EFT) yöntemiyle gönderen müşteri, ardından berbere girdi. Hesabına para geldiğine dair bildirimi gören ancak miktara dikkat etmeyen Sarıoğlu, aracıyla bir süre uzaklaştıktan sonra mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hesabına 920 lira yerine tam 920 bin lira gönderildiğini fark eden dürüst taksici, hiç vakit kaybetmeden aracının yönünü yeniden berbere çevirdi.

Berbere koştu

Büyük bir telaşla müşterisini bıraktığı berber dükkanına giren Celal Sarıoğlu, yaşadığı o ilginç anları anlattı. Sarıoğlu, "İzmir otogarında 26 yıldır taksiciyim. Sabah saatlerinde yolcumu aldım, Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini. Vardığımız noktada taksimetre 920 lira yazdı. Ücreti IBAN'a atacağını söyledi. IBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım, 920 yerine 920 bin lira atmış. Telaşla geriye döndüm. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. 'Hesapta bir yanlışlık var' dedim. 'Parayı gönderdim, ödedim' dedi. 'Ödediniz ama biraz fazla ödediniz' karşılığını verince şaşkınlıkla 'Nasıl yani' dedi. Hesabını kontrol etmesini istedim. Hesabını kontrol edince o da büyük bir şaşkınlık yaşadı" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarıma haram yediremezdim"

Yanında yakın gözlüğü olmadığı için parayı müşterisinin bizzat kendi telefonu üzerinden geri göndermesini rica eden Sarıoğlu, "Yakın gözlüğüm yanımda değil diyerek hesabımı açtım. Kendisine 'Kendi hesabına bu parayı gönderir misin?' dedim. Kendi hesabına parayı geri gönderdi, taksi ücretini de oradan düştü. Aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı. Çünkü helal para değildi. Hak etmediğim bir paraydı. Takdir eden çok az sayıda belki insan oldu ama o para bana yaramazdı. Ben geriye iade ettiğim için mutluyum" diyerek meslektaşlarına da örnek oldu.

Başkan Özkan'dan teşekkür: "Gurur verici"

Olayın kısa sürede duyulmasının ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, duyarlı taksi şoförü Celal Sarıoğlu'nu makamında ağırlayarak örnek davranışından dolayı tebrik etti. Sarıoğlu'nu ödüllendiren Başkan Özkan, bu tür olayların İzmir taksicilik sektörü adına onur verici olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "İzmir'de taksiciliğin geldiği nokta son günlerde yaşadığımız bu güzel örneklerle ortada. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımız, çalışan şoför arkadaşlarımız duyarlılığı sayesinde İzmir taksicilik sektöründe güzel örneklere imza atmaya devam ediyor. Buradan ben tekrar esnaf kardeşlerime, çalışan şoförlerimize, meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum; vatandaşlık gereği yapılması gereken bu davranışlar maalesef toplumda çok az rastlanıldığı için dikkat çekici örnekler oluyor. Tabii böyle çalışan duyarlı arkadaşlarımızın olması mesleğimiz adına bize ayrıca bir gurur ve onur veriyor. Ben kendisine burada İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Bu dikkat çekici örneklerin İzmir'den çıkması da ayrı bir güzellik."

Kaynak: İHA
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