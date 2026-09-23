Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, yeğeni Fırat İnanır çalıştığı inşaatta görüntülendi. Ailede bazı isimlerin vasiyete itiraz edeceğini açıklamasına karşın Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek, “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” dedi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mirasıyla ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ediyor. İnanır, 26 Haziran 2026'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenilmişti.

VASİYET DAVASI 17 ARALIK'A ERTELENDİ

Noter huzurunda hazırlanan üç vasiyetin Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle vasiyetin okunacağı dava 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

Kadir İnanır'ın 2022'de hazırladığı vasiyetnamede üç otomobili, gayrimenkullerindeki hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki paraları, koleksiyonları, sanat eserleri, alacakları ve telif hakları dahil mal varlığını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığı aktarıldı.

Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! <a class='keyword-sd' href='/miras/' title='Miras'>Miras</a> sorusuna bakın ne dedi

LEVENT İNANIR VASİYETE İTİRAZ ETTİ

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise vasiyet sürecine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Dayısının ağır tedaviler gördüğünü belirten Levent İnanır, vasiyetin üç kez değiştirilmesinin kendisinde soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Levent İnanır, ailede çok sayıda yeğen bulunduğunu hatırlatarak vasiyete ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını da açıklamıştı. İnanır daha önce, dayısının ailesine bir kol saati veya kravat dahi bırakmadığını söyleyerek buna inanmadığını ifade etmişti.

Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

DİĞER YEĞENİ İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ

Aile içindeki miras tartışmaları devam ederken bu kez Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır gündeme geldi.

İnşaat proje işleriyle uğraşan Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi. Diğer aile üyelerinin mirasa ilişkin açıklamalarının aksine Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu söyledi.

Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

“YEĞENİ OLMAK BANA YETER”

Miras tartışmalarına mesafeli yaklaşan Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın kararına ilişkin kısa ancak dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” diyen Fırat İnanır, böylece miras konusunda farklı bir tutum ortaya koydu.

Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞIYLA İLGİLİ RAKAMLAR

Mynet'in haberinde Kadir İnanır'ın mal varlığının büyüklüğüne ilişkin çeşitli rakamlara da yer verildi. Haberde İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerdeki taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL, saat, çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonun yaklaşık 50 milyon TL, 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan koleksiyonun ise yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü.

Aynı haberde İnanır'ın banka hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi. Sanatçının 182 film ve 12 dizide rol aldığı, eserlerinden doğan telif haklarının da miras kapsamında bulunduğu aktarıldı. Bu mal varlığı rakamları resmi bir tereke tespitinden ziyade Mynet'in aktardığı tahminler olarak yer alıyor.

VASİYETİNDE “SON İSTEK VE ARZUM” DEMİŞTİ

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın ortak avukatlarının daha önce yaptığı açıklamada ise İnanır'ın maddi ve manevi haklarını Jülide Kural'a bıraktığı belirtilmişti. Kural'ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması durumunda mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde dağıtılmasını istediği aktarılmıştı. İnanır'ın vasiyetini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle tamamladığı açıklanmıştı.

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    Yorumlar (2)

  • tuba kolyiğit tuba kolyiğit:
    Yani bunlara xa az bir şeyler bırakamaz miydi diye insan sormadan edemiyor,ne olacak sanki 0 0 Yanıtla
    şükrü kurt şükrü kurt:
    mal varlığını yeğenleri ilemi oluşturmuş sanki. hayat arkadaşı kimse onla yapmış yaşamış ölmüş. tabiki miras eşe kalır. hadi nikahı yok. benim param benim malım kime verirsem veririm hiç kimseyi ilgilendirmez. boşa kuru gürültü. eğer hile varsa peşine düşşünler. mirasa saygı duymaları lazım. 0 0
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