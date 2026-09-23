Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'un dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, saha dışındaki bir anını paylaştı. Kamerunlu file bekçisi, hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntülerini takipçilerine sundu.
Trabzonspor forması giyen Andre Onana, bu kez saha içerisindeki performansıyla değil, yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
HACAMAT YAPTIRDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Kamerunlu kaleci, hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Onana'nın paylaşımında uygulama sırasında yaşanan anlar yer aldı. Tecrübeli file bekçisinin tercihi, takipçilerinin de ilgisini çekti.
SAHA DIŞINDA DA DİKKAT ÇEKİYOR
Andre Onana, futbol kariyerinin yanı sıra zaman zaman saha dışındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kamerunlu kalecinin son paylaşımında ise hacamat yaptırdığı anlar yer aldı.
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