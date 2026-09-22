Annesini öldürüp kuzenini yaralayan 16 yaşındaki şüpheli Sapanca'da tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla annesini öldüren, kuzenini yaralayan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün tabancayla annesi İ.İ'yi (34) öldüren ve kuzeni H.T'yi (24) yaralayan B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı H.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün B.İ. ile annesi İ.İ. ve kuzeni H.T. arasında tartışma çıkmış, B.İ. tabancayla annesi ve kuzenine ateş açmıştı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne İ.İ. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı B.İ. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.