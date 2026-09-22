Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu - Son Dakika
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Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

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Demet Şener Türkiye\'de bulamadığı çanta için Almanya\'ya uçtu
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Ünlü manken Demet Şener, çok istediği çantayı almak için sınırları aştı. Dünyaca ünlü moda devi Hermès’in ikonik "Mini Kelly" modeline sahip olmak isteyen Şener, Türkiye’deki mağazalarda bulamadığı lüks çanta için tam bir yıl boyunca sıra bekledi. Beklenen haber Almanya’dan gelince de hiç vakit kaybetmeden yola koyuldu. Ağabeylerinin yanında yalnızca bir gece konaklayıp hayallerini süsleyen çantayı teslim alan ünlü manken, alışverişini tamamlar tamamlamaz soluğu yeniden İstanbul’da aldı.

Manken Demet Şener, uzun süredir almak istediği lüks çantayı Türkiye'de bulamayınca rotasını Almanya'ya çevirdi. Dünyaca ünlü markanın aradığı modelini Almanya'daki mağazada bulan Şener, alışverişini tamamlayıp fazla vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü.

BİR YIL BOYUNCA BEKLEDİ

Şener'in Almanya yolculuğunun nedeni, lüks çanta tutkunlarının yakından takip ettiği Hermès'in Mini Kelly modeli oldu. Şener, Türkiye'de bulamadığı çanta için daha önce sıraya yazıldı.

Yaklaşık bir yıl bekleyen Şener'e aradığı modelin geldiği yönünde haber ulaşınca soluğu Almanya'da aldı.

Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

ÇANTAYI ALDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Almanya'daki mağazaya giderek çantasını alan Şener, alışverişin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.

Şener, Almanya'da yaşayan ağabeylerinin bulunduğunu ve bu nedenle yolculuğunda konaklama konusunda da sorun yaşamadığını belirtti. Almanya'da yalnızca bir gece kaldığını söyleyen Şener, çantanın kendisine ulaşmasıyla beklemeden Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

"GEÇEN HAFTA ÇANTA GELDİ"

Şener, yaptığı açıklamada çanta için bir yıl önce sıraya girdiklerini belirterek, "Bir sene önce yazılmıştık sıraya. Geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim" dedi.

Şener'in kısa Almanya seyahati ve uzun süredir beklediği çantaya ulaşmak için yaptığı yolculuk, magazin gündeminde dikkat çekti.

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    Yorumlar (4)

  • 00349200 00349200:
    çok da mikimizde 7 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Onun için de önemli olan o, Dünya malı mülkü, gösterişi ona yeter. Cenneti isteyenlerede Allah teala kendi yolundan ayırmasın. 5 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Açlık böyle birşey olsa gerek 2 0 Yanıtla
  • OKAN GÜLEÇ OKAN GÜLEÇ:
    Ne kadar önemli bir haber ülkemiz için… 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu - Son Dakika
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