Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi - Son Dakika
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Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

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Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşü gecikecek. Milli ara sonrasında Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun 17 Ekim'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın önemli transferlerinden olan Fildişi Sahilli futbolcu, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında da forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA YOK

Milliyet'te yer alan habere göre Singo, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında görev yapamayacak. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İŞARET EDİLDİ

Singo'nun Galatasaray'ın 17 Ekim'de oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılı futbolcunun milli ara sonrasında oynanacak iki önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

İKİ SEZONDA 173 GÜN YOK

Wilfried Singo'nun son iki sezondaki sakatlık geçmişi de dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalan Singo, bu süreçte 23 maç kaçırdı. Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon ise 28 gündür forma giyemiyor ve 4 karşılaşmayı kaçırdı. Singo'nun iki sezonda toplam 173 gün sahalardan uzak kaldığı belirtildi.

GençlerbirliğiGalatasarayKasımpaşaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Bence bu adam bilerek sakatlığını sürdürüyor. Geldi geleli sakat, kendi özel hayatında bilerek dikkat etmiyor ve bir türlü sakatlığı geçmiyor. Yada en baştan beri bu sakatlığı belliydi nüks eden bir sakatlıktı Galatasaray çaktılar Singo yu 4 1 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Kronik sakat yazık çuvalla paraya elde patladı gitti 4 1 Yanıtla
  • hakantutal0507 hakantutal0507:
    gömün gitsin artık vallahi bıktık ???? 2 1 Yanıtla
  • Erdoğan null Erdoğan null:
    devamlı sakat gönderin gitsin 2 1 Yanıtla
  • solomonexpert42 solomonexpert42:
    ALLAH GS'NİN BELASİNİ VERSİN 1 0 Yanıtla
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