Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı - Son Dakika
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Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

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Asena Keskinci'nin "Üç Harfliler: Mühür" filminin galasında tercih ettiği kıyafet dikkat çekti. Derin dekolteli kıyafetinin iddialı olduğu yönündeki yoruma yanıt veren Keskinci, tasarımın annesine ait olduğunu ve genellikle annesinin hazırladığı kıyafetleri tercih ettiğini söyledi.

Asena Keskinci, "Üç Harfliler: Mühür" filminin galasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Oyuncunun tercih ettiği kıyafet, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

"ANNEM TASARLADI"

Gala sırasında kıyafetinin iddialı olduğu yönündeki yoruma yanıt veren Keskinci, tasarımın annesine ait olduğunu açıkladı. Oyuncu, genellikle annesinin hazırladığı kıyafetleri tercih ettiğini söyledi. Keskinci'nin gala tarzı bazı kişiler tarafından beğenilirken, bazıları ise dekolte terciğini eleştirdi.

Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

"ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR" 25 EYLÜL'DE VİZYONDA

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı "Üç Harfliler: Mühür" filminin 25 Eylül 2026'da vizyona girmesi planlanıyor. Korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Keskinci'nin yanı sıra Hicran Çalı ve Oğuzhan Mengübeti de bulunuyor.

Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ÇİMEN'İ CANLANDIRACAK

Keskinci, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Çimen karakterini canlandıracak. Daha önce Selin Türkmen'in oynadığı karakteri devralan Keskinci, uzun süredir devam eden bir projeye sonradan dahil olduğunu ve setteki ortamı "aile" olarak gördüğünü ifade etti.

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    Yorumlar (4)

  • Hasan null Hasan null:
    Annem mi tasarladı!!! Bitmiş bu millet. Ana böyle olursa çocuk ne olmaz 3 0 Yanıtla
  • fightofgod29 fightofgod29:
    Milleti ne giydiği ile eleştirip yargılamayı bıraktığınız gün bir adım daha ileriye gitmiş olacaksınız şu hayatta. Kısacası bizene kardeşim ne giydiyse giydi veya giymediyse giymesin bunun bana katkısı ne? Kişi kendine yakışanı yapar milletin ne giyip giymediği bizi ne alaka eder? 0 2 Yanıtla
  • 535353 535353:
    bumudur haber 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Yaşar Demirtaş Mustafa Yaşar Demirtaş:
    mide bulandırıcı Allah sonumuzu hayr etsin 0 0 Yanıtla
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