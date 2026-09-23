Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'da teknik heyete yapılması planlanan takviyenin ayrıntıları ortaya çıktı. Bordo-mavililerin, futbolculuk kariyerini noktalayan Jerome Boateng'i teknik ekibe dahil etmek için prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

HAFTA SONU TRABZON'A GELECEK

HT Spor'un haberine göre Boateng, teknik direktör Thomas Reis'in isteğiyle yardımcı antrenörlük görevinde çalışmak üzere Trabzonspor'a katılacak. 38 yaşındaki deneyimli ismin hafta sonunda Trabzon'a gelerek Reis'in ekibine dahil olması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH'TE 10 YIL GEÇİRDİ

3 Eylül 1988'de Berlin'de dünyaya gelen Jerome Boateng, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Hertha Berlin altyapısında gelişimini sürdüren Alman savunmacı, 2007 yılında Bundesliga'daki ilk profesyonel maçına çıktı. Hamburg'un ardından 2010 yılında Manchester City'ye transfer olan Boateng, kariyerindeki en başarılı döneme ise 2011'de Bayern Münih'e katılmasıyla ulaştı.

2011-2021 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Boateng, bu süreçte 9 Bundesliga şampiyonluğu, 5 Almanya Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı. Alman ekibiyle UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da ikişer kez kaldırdı. Boateng, Bayern Münih'in 2012-13 ve 2019-20 sezonlarında elde ettiği üçlemelerde de kadronun önemli parçalarından biri oldu.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

Jerome Boateng, Almanya Milli Takımı ile de önemli başarılara imza attı. 2009-2018 yılları arasında Almanya Milli Takımı forması giyen Boateng, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Almanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ettiği finalde 120 dakika sahada kaldı. Boateng ayrıca 2010 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşadı ve 2009 yılında Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ 2025'TE NOKTALADI

Bayern Münih'ten 2021 yılında ayrılan Boateng, sonrasında Olympique Lyon, Salernitana ve LASK formaları giydi. LASK ile yollarını Ağustos 2025'te ayıran Alman savunmacı, bir ay sonra 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Şimdi ise Boateng'in futbolculuk kariyerinin ardından Trabzonspor'da teknik ekipte görev alması bekleniyor.