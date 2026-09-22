Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek - Son Dakika
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Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek

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Nazilli\'nin 66 yıllık İlçe Stadı\'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 66 yıllık İlçe Stadı'nın yıkımına başlandı. Depreme dayanıksız raporu verilen ve geçen sezon kullanılmayan, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan 4 bin 500 seyirci kapasiteli statta yıkımın 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde profesyonel liglerde çok uzun süre Nazillispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 66 yıllık İlçe Stadı'nın yıkımına başlandı. Depreme dayanıksız raporu verilen tarihi stadyuma kepçe vurulurken, hemen ardında da Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin yakım çalışmalarına başlanılacak. Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan 4 bin 500 seyirci kapasiteli statta yıkım işlemi öncesinde koltuklar söküldü. Taşınabilir eşyalar çıkarıldı. İş makineleri, statta çalışmaya başladı. Yıkım işleminin 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

Kentte 1960 yılında yapılan, 1989-1990 sezonunda zemini çimlendirilen stat, uzun yıllar, Nazilli Şehir Stadyumu ismiyle hizmet vermişti. 1991 yılında tadilat gören stadyum bugünkü halini almıştı. Statta son olarak 3 Mayıs 2025'te 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor ile Güzide Gebzespor karşı karşıya gelirken, tesis ardından depreme dayanıksız olduğu için kapatılıp geçen sezon kullanılmadı. Stadyumda başta Nazillili olan Fenerbahçeli eski ünlü futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere yüzlerce oyuncu yetişti. Stadyum; Nazillispor, Sümerspor, Pamukspor, Efespor gibi Nazilli'nin köklü kulüplerinin maçlarına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: DHA
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