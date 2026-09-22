Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, son 13 maçında gol veya asist katkısı veremedi. Alman futbolcunun ardından 40 milyon euroluk yeni transfer Rafael Leao'nun da ilk 4 maçında skor üretememesi, sarı-kırmızılılarda endişeye neden oldu.
Galatasaray'da Leroy Sane'nin performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Manchester City ve Bayern Münih gibi dünya devlerinde gösterdiği performansla tanınan Alman yıldız, sarı-kırmızılı formayla son dönemde skor katkısı veremedi.
13 MAÇTIR SESSİZ
Sane, Galatasaray formasıyla son golünü 12 Nisan 2026'da Rams Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Kocaelispor karşılaşmasında attı. Bu maçın ardından Alman futbolcu, ligde 11, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde ise birer karşılaşma olmak üzere toplam 13 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Sane'nin performansındaki düşüş, taraftarların da beklentilerini karşılamadı.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA DA ÇAĞRILMADI
Leroy Sane'nin yaşadığı form düşüşü milli takım tercihlerine de yansıdı. Almanya Milli Takımı'nın son kadrosunda yer almayan yıldız futbolcunun Galatasaray'daki performansı yeniden tartışılmaya başlandı.
ASIL KORKU LEAO
Galatasaray'da Sane'nin ardından endişe yaratan bir başka gelişme ise Rafael Leao'nun performansı oldu. Sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk transferi olan Portekizli yıldız, geride kalan 4 maçta henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray'da Sane'nin ardından Leao'nun da skor üretmekte zorlanması, hücum hattıyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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