Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler - Son Dakika
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Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

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Liverpool\'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
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Muhammed Salah'ın Trabzonspor'daki performansı Liverpool taraftarlarının eski yıldızlarının ayrılığını sorgulamasına neden oldu. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu için bazı taraftarlar, hızını kaybettiği yönündeki değerlendirmelerin aksine çok şey sunabileceğini Trabzonspor'da kanıtladığını savundu.

Salah'ın Trabzonspor'daki performansı, İngiltere'de de yakından takip ediliyor. Galatasaray karşısında attığı 3 golle 7 gole ulaşan Mısırlı yıldızın performansı, eski kulübü Liverpool'un taraftarlarının da dikkatini çekti.

"BİZE SALAH'IN HIZINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Liverpool taraftarları, Salah'ın ayrılığı sonrası yaptıkları değerlendirmelerde eski yıldızlarının Türkiye'deki performansını örnek gösterdi. Bazı taraftarlar, "Koşamadığını söylediler. Para kazanmaya geldiğini söylediler. Muhammed Salah 7 gole ulaştı" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

Bir başka taraftar ise "Bize Salah'ın hızını kaybettiği konusunda yalan söylediler. Bu sezon Liverpool'un sağ kanat oyuncusu olmalıydı" yorumunda bulundu.

"ÇOK ŞEY SUNABİLECEĞİNİ TRABZON'DA KANITLADI"

Salah'ın ayrılığında Arne Slot'un rolüne de dikkat çeken taraftarlar, "Arne Slot'un, Liverpool yönetimini Salah'ın işinin bittiğine ikna ettiğine inanamıyorum. Çok şey sunabileceğini Trabzon'da kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

İngiltere'de yorumculuk yapan eski futbolcu Thierry Henry'nin de Liverpool'un Salah'ı göndererek büyük bir hata yaptığını söylediği aktarıldı.

TRABZONSPOR'DA SON 9 YILIN EN İYİSİ

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da hat-trick yapan Salah, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un son 9 sezonunda ilk 6 haftada en fazla gol atan oyuncu oldu. Salah, 2017-18 sezonunda ilk 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından aynı sayıya ulaşan oyuncu olarak dikkat çekti.

Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

Takımının bu dönemde attığı gollerin yüzde 54'ünü kaydeden Salah, Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme ve Paul Onuachu gibi isimlerin geride bıraktığı gol performanslarına ulaştı.

34 yaşındaki yıldız, kanatta görev yapmasına rağmen 5 maçta 4 gol atarken Galatasaray karşısında 3 gol birden kaydetti. Salah, gol krallığı yarışında ise Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı forveti Gift Orban ile 7'şer golle zirveyi paylaşıyor.

Muhammed SalahTrabzonsporİngiltereLiverpoolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Herkes abdulkerim gibi hantal, uğurcan gibi reflekssiz olmaz. Liverpool taraftarı üzülmesin. bu istatistikler türk liginin zayıflığıdır. 3 7 Yanıtla
    Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Türk Büyük harf ile yazılır Ender Bey.... 3 1
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    Ayni Galatasaray gecen sene 2 defa Liverpoolun icinden gecti dostum.Biraz objektif ol! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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