Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor - Son Dakika
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Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor

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Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
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Erciş'te 50 yılı aşkın süredir toprakla uğraşan Ahmet Can, 86 yaşında tarlaya çıkmayı bırakmadı. Oğlu Erdal Can ile ektikleri 10 dönümlük arazide günde 6 ton biber topladıklarını anlatan Can, ürünü 30 liradan Van merkezi ile çevre il ve ilçelere yolluyor. Hasat için çalıştırdığı tarım işçileri de geçimini bu tarladan sağlıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki yaşlı adam, oğlu ile birlikte yetiştirdiği biberlerle bölgenin ihtiyacını karşılıyor.

Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can (86), uzun yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. 50-60 yıldır geçimini çiftçilik yaparak karşılayan Ahmet Can, oğlu Erdal Can ile birlikte yetiştirdiği biberleri Van il merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelere göndererek kendi ailesinin kazancının yanı sıra biber toplamak için tuttuğu işçilere de ekmek kapısı oluyor.

SABAH 06.00'DA ONU BİR KUŞ UYANDIRIYOR

Tarla sahibi Ahmet Can, 10 dönüm tarlası bulunduğunu belirterek, "Biber ektim. Biberi de güzel oldu. Günlük 6 ton biber üretiyorum, hala gönderiyorum. 30 liradan veriyorum. Benim yaşım 86. Şimdi 86'lar mezardalar. Ben hala yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana öyle bir kuvvet vermiş ki günde bir tarlayı yaparım. Cenab-ı Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu işimi devam ettireceğim. Benim bir kuşum var, sabah saat 06.00'da evin camına vuruyor beni kaldırıyor. Allah bana bir kuvvet vermiş, gidiyorum tarlaya bu işi yapıyorum" dedi.

AİLECE GELİP BİBER TOPLUYORLAR

Tarım işçisi Sadullah Kabal ise Van il merkezinden Erciş'e geldiğini ve tarım işleriyle uğraştığını belirterek, "Biber işleriyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi Van'da da yapıyorum, Erciş'e de geliyorum. Biberleri çok güzel. Biz ailece toplamaya geliyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bizim bir gelirimiz yok. Sadece bunlardan gelirimiz oluyor. Her yere de gidiyoruz" dedi.

BU SENE VERİM İYİ OLDU

Erdal Can ise 20 senedir çiftçilik yaptığını belirterek, "Biber, domates, lahana ekiyorum, çevre illere veriyoruz. Gördüğünüz gibi biber tarlamızda bu sene verim iyiydi. Allah bereket versin. Bu biberleri satmak için Van'ın haline götürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiYaşamTarımErcişVanSon Dakika

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