Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak

Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden Dusan Vlahovic'in milli takım planı sakatlığı nedeniyle değişti.

MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEK

Sağ arka adalesindeki sakatlığı bulunan Vlahovic'in ağrılarının devam ettiği belirtildi. Sırp golcünün, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü'ne bildirdiği aktarıldı.

4 MİLLİ MAÇI KAÇIRACAK

Vlahovic'in sakatlığı nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı 4 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtildi.

Milli takım kampına katılmayacak olan tecrübeli santrfor, İstanbul'da kalacak. Vlahovic'in Beşiktaş sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine ve bireysel çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.

HEDEF MİLLİ ARA SONRASI

Beşiktaş'ta Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Tedavi sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Sırp futbolcunun milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

7 MAÇTA 5 GOL ATTI

Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. 26 yaşındaki golcü, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da takımının golünü atan isimlerden biri olmuştu.