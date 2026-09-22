Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler - Son Dakika
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Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler

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Simeone\'den rakibi Barcelona\'ya övgü dolu sözler
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Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Barcelona hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibini La Liga'nın en iyi takımı olarak gösteren Simeone, Barcelona'nın farklı bir spor oynadığını ve baskı gücüyle rakiplerine nefes aldırmadığını belirtti.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, Galatasaray’ın da gruplarda eşleştiği Barcelona hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SIMEONE, BARCELONA'YI GÖKLERE ÇIKARDI

ESPN’e konuşan Arjantinli çalıştırıcı, Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibini övdükçe övdü ve La Liga’nın şu anki en iyi takımı olarak gösterdi.

''FARKLI BİR SPOR OYNUYORLAR''

Rakibinin oyun yapısına dikkat çeken deneyimli hoca ''Barcelona'da sanki bizim oynadığımızdan tamamen farklı bir spor oynuyorlar. Sahada klasik bir 9 numaraları yok ama bir anda Raphinha ortaya çıkıp 12 gol atıyor. Yanılmıyorsam Lamine Yamal da 7 gol kaydetti.'' dedi. 

''NEFES ALDIRMIYORLAR''

Baskı gücüne de vurgu yapan Simeone, ''Kendi yarı sahanızda size baskı yapıyor, nefes aldırmıyorlar. Risk almaktan ve gol yemekten korkmuyorlar. Şu anda en iyi takım onlar.'' ifadelerini kullandı. 

7'DE 7 İLE ZİRVEDELER

La Liga’da oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Barcelona, 21 puanla lider durumda. Atletico Madrid ve Real Betis 16’şar puanda, Real Madrid ise 15 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Katalan ekibi en yakın takipçilerine 5, Real Madrid’e ise 6 puan fark atmış durumda.

Atletico MadridDiego SimeoneBarcelonaLa LigaSözlerFutbolSporSon Dakika

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