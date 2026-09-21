Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71'i annelerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71'i annelerde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71\'i annelerde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 3 bin ebeveynin katıldığı çalışmada, çamaşırın ne zaman yıkanacağından doktor randevusunun ayarlanmasına kadar uzanan hatırlama ve planlama işlerinin büyük bölümünün annelere kaldığı görüldü. Bath ve Melbourne üniversitelerinden araştırmacılar bu emeği “zihinsel yük” diye adlandırıyor. Uzmanlara göre süreklilik taşıyan bu düşük yoğunluklu stres, uykuyu bozabiliyor ve karar vermeyi zorlaştırabiliyor.

Üç çocuk annesi Stacie Matthias, “Kafam hep dolu” diyor. “Zihnimde bir yapılacaklar listesiyle uyuyorum.” 37 yaşındaki Stacie, akademisyenlerin “zihinsel yük” adını verdiği şeyden bahsediyor: Bir evin işleyişini sağlayan planlama, organize etme, hatırlama ve öngörme yükü.

Bu yük; okul gezilerini hatırlamak, veli WhatsApp gruplarındaki güncellemeleri kontrol etmek, evin hangi bölümlerinin temizlenmesi gerektiğini fark etmek, çocukların ne kadar uyuduğunu takip etmek, doktor randevularını planlamak ve okul üniforması satın almak gibi yüzlerce küçük işten oluşuyor. Stacie için bu liste, zihnini gün boyunca dolan bir bulaşık kabı gibi hissettiriyor: “Tencere ve tavaları kaldırmanıza kimse yardım etmiyorsa, günün sonunda suyunuz taşıyor ve işler kritik bir noktaya geliyor.”

ARAŞTIRMA YÜZDE 71 DEDİ

Bath Üniversitesi ve Melbourne Üniversitesi'nden akademisyenlerin 3 bin ABD'li ebeveynin katılımıyla yaptığı araştırma, çarşaf ve havluların ne zaman yıkanacağını takip etmek ya da buzdolabındaki yiyeceklerin ne zamana kadar tüketilmesi gerektiğini hatırlamak gibi zihinsel çaba gerektiren ev işlerinin yüzde 71'ini annelerin üstlendiğini tespit etti.

Araştırmaya göre babalar, arabanın bakımını ne zaman yaptıracağını hatırlamak gibi araştırmacıların “ara sıra yapılan” olarak tanımladığı daha seyrek görevleri üstleniyor. Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Leah Ruppanner, zihinsel yükü görünmez, kalıcı ve sınırsız olarak tanımlıyor: “Bulaşıklarınızı işe getirmiyorsunuz ama zihinsel yükü her yere taşıyorsunuz.”

Bir başka araştırmaya göre ise daha fazla kazanan erkeklerin ev işleriyle ilgili fiziksel ve bilişsel emeği azalıyor. Kadınların kazancı arttığında fiziksel ev işleri azalıyor, ancak bilişsel emek miktarı aynı kalıyor.

“VARSAYILAN EBEVEYN” OLUYORLAR

Anneler; serbest kıyafet günlerinin, okul gezilerinin, doğum günlerinin ve kayıp eşyaların tartışıldığı okul WhatsApp gruplarına sık sık “varsayılan ebeveyn” olarak eklendiklerini, eşlerinin ise bu gruplara hiç katılmadığını söyledi.

Portsmouth'ta yaşayan üç çocuk annesi 35 yaşındaki Sophia, çocuklarının okul gezilerinin ücretini ödüyor ve öğle yemeği siparişlerini okulun uygulaması üzerinden veriyor; kocasının ise uygulamayı hiç indirmediğini anlatıyor. Kavramı eşine defalarca anlatmaya çalıştığını, ancak endişelerinin “önemsiz işler” olarak geçiştirildiğini söylüyor: “Ben işi planlamak, işi önceden tahmin etmek, her zaman 10 adım önde olmak zorundayım.”

BBC'nin görüştüğü kadınların çoğu, eşitsizliğin doğum izniyle başladığına inanıyor. Klinik psikolog Natasha Wallace, kadınların babalara göre çok daha uzun süre annelik izni aldıkları için erken dönemde “varsayılan ebeveyn” konumuna geldiklerini söylüyor: “Her şeyin nerede olduğunu bilen kişi olursanız, herkes her şey için size gelmeye başlar. Bu yüzden işe geri dönseniz bile o merkezi kişi olarak kalırsınız.”

Wallace, bazı kadınların ev işlerini düzenleme baskısı nedeniyle stresli bir şekilde kendisine başvurduğunu belirtiyor: “Çoğu zaman tek bir büyük stres kaynağı değil. Yüzlerce küçük talebin üzerlerinde olduğunu ve beyinlerinin ve bedenlerinin bir türlü kapanamadığını fark ettiklerinde oluyor bu durum.”

Birçok kadının otomatik pilot modunda çalıştığı için taşıdığı bilişsel yükün boyutunu fark etmediğini söyleyen Wallace'a göre bu sürekli düşük seviyeli stres, sinir sistemini etkileyerek uyku bozukluğuna, sinirliliğe ve karar verme yorgunluğuna yol açabiliyor. Ebeveynlik uzmanı Anita Cleare da bilişsel yorgunluğun iş hayatına yansıdığını ve sürdürülemez bir tükenmişliğe yol açtığını söylüyor.

YÜK NASIL PAYLAŞILIR?

Uzmanların önerileri şöyle: Zihinsel yükünüzün etkisini partnerinizle açıkça konuşun, ancak Wallace'a göre bu konuşmayı öfkeli ya da bunalmış olduğunuz anda yapmayın. Neleri devredebileceğinize bakın; veli WhatsApp gruplarını sessize alıp yalnızca resmi okul e-postalarına odaklanmak bir seçenek olabilir. Herkesin doğum günlerini ve okul toplantılarını görebileceği ortak bir takvim oluşturun. Üstlenilen görevlerin ise hatırlatılmaya gerek kalmadan baştan sona takip edilmesi gerekiyor.

Londra'da yaşayan iki çocuk babası Sam Berry, eşi zihinsel yük fikrini ilk ortaya attığında “pek anlamadığını” ve “biraz savunmacı davrandığını” söylüyor; meselenin sadece görevi yerine getirmek değil, onun etrafındaki düşünme süreci olduğunu anlaması birkaç ay sürmüş. Berry, eşitliğin her şeyi yüzde 50-50 bölmek anlamına gelmediğini, bunun yerine bir eşin tüm okul işlerini, diğerinin yemek işlerini baştan sona yönetmesinin işe yaradığını anlatıyor.

Kaynak: BBC
KadınAileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Adana’da korkutan deprem Bakan Çiftçi’den ilk açıklama Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:17
Roland Sallai, Macaristan’ın aday kadrosundan çıkarıldı
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
23:02
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
22:51
Atletico Madrid’den Mourinho’ya göndermeli paylaşım
Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
22:11
Servetiyle Cristiano Ronaldo’yu dörde katladı Bu isme çok şaşıracaksınız
Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
21:59
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
21:13
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı
YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 23:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71'i annelerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement