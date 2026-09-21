Karaman Ermenek\'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürat motorunun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

SÜRAT MOTORU BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, ilçe girişindeki yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen sürat motoru, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve parçalanan motordaki Recep Bayram (34) ile Burhan Çetiner (25) ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Burhan Çetiner ise ambulansla önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Konya'ya sevk edildi. Çetiner, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.