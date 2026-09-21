Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti

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Karaman Ermenek\'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürat motorunun bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motordaki yaralılardan biri Ermenek Devlet Hastanesi'nde, diğeri Konya'da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürat motorunun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

SÜRAT MOTORU BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, ilçe girişindeki yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen sürat motoru, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve parçalanan motordaki Recep Bayram (34) ile Burhan Çetiner (25) ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Burhan Çetiner ise ambulansla önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Konya'ya sevk edildi. Çetiner, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaErmenekKaramanGüncelKonyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nevzat ak nevzat ak:
    Allah rahmet eylesin şu motor öyle lanet bir şey ki her defasında kendime acele etmene gerek yok yavaş git diyorum bir süre sonra bir bakıyorum tekrar hızlı gidiyormuşum(motora binince durduk yere içinde bir hız isteği oluyor) 0 0 Yanıtla
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