Trump, BM kürsüsünde: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ne geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump daha sonra konuşmasını yapacağı genel kurul salonuna geçti. Kürsüye çıkan Trump'ın konuşması başladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD geçmişe kıyasla açık ara çok daha önde. ABD ilerliyor, geleceğimiz parlak. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi. Artık ABD'de iş yapmak çok daha kolay.

TRUMP: DÜNYA, ABD'NİN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ülke tarihinin en büyük vergi indirimini sağladık. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu sadece son 12 ayda gerçekleşti. Biz göreve gelmeden önce ABD neredeyse ölmüştü. ABD'de suç oranı yüzde 80 düştü. Ben gelmeden önce başkent Washington DC'de suçlular geziyordu. Bütün dünya ABD'nin gücü karşısında şaşkınlığa uğradı. İç sorunları çözüyoruz, dünya sahnesindeki sorunları da çözüyoruz.

Bu dünyayı daha iyi daha güvenli, çocuklarımız için daha iyi bir yer haline getirmek için zor bir sürecimiz var. Ben sorunların daha fazla sürmesini istemiyorum ama süreç giderek zorlaşıyor. Ancak başka başkanlar konuşurken ben harekete geçtim. Ben barışı getirdim.

51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek siyaseti sürdürdü. Onlarla işbirliği yapmak ve teröre verdikleri desteği durdurmak istedim ancak onlar buna izin vermedi.

"İRAN'LA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

ABD'de 11 Eylül'ün 25'inci yılını andık. 2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü. Aynı rejim kendi halkını protesto yaptıkları için öldürdü. Herkes bunu görmezden geldi.

Petrol fiyatları savaş öncesine döner. İran ile bir anlaşma yapacak mıyız bu merak konusu. Yoksa İran'ı yok mu edeceğim? Bence ara seçimlerden sonra hemen bir anlaşma yapacağız. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım.

"İRAN ARTIK ZORBA DEĞİL"

Bir sürü ülkeyle birlikte çalıştık. Bu odadaki ülkelerle ve bir sürü sorunla baş ettik. Yılların bitmemiş meselelerini bitirmek üzerine uğraştık ve bu tehlikelerden biri de çok iyi bir örnektir. Dünyadaki en büyük sorunlardan biri olarak, dünyadaki bütün terörün en büyük sponsoru İran İslam Cumhuriyeti. 51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek yönetimini sürdürdü. Kaos yarattı bütün Orta Doğu'da ve ötesinde. Onlar Orta Doğu'nun zorbalarıydı. Ancak artık zorba değiller.

Siyasete atıldığım ilk günden bu yana şunu söyledim. İran'ın nükleer silahlara asla erişmesine müsaade etmeyeceğim. Ve geçen sene görevi devraldığımda, başladığımız ilk anda onlarla müzakerelere oturdum. Çünkü iş birliği yapmak istedim ve böylece nükleer programı sonlandırmak istedim. Teröre verdikleri desteği sonlandırmak istedim. Ancak onlar bunu kabul etmedi ve bu onlar açısından çok büyük bir hataydı.

"İRAN BAŞARILI OLSALARDI NÜKLEER BİR FACİAYLA KARŞI KARŞIYA OLURDUK"

Sonrasında da gece yarısı Çekiçli Operasyonu gerçekleştirdik ve onların nükleer programını enkaz altında bıraktık. Bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim. Ancak onlar tekrar reddetti. Sonrasında da füze ve dron tehditlerine güvendiler. Ancak bölgedeki Amerikan görevlilerini ve bölgedeki herkesi tehdit ettiler ve Avrupa'ya da vurma yetisine sahip, bu güce sahip bir füze de ürettiler. Umarım Avrupa bunu not almıştır.

İran, nükleer silahlara ulaşma konusundaki koşusunu sürdürüyordu. Balistik füze korumasıyla bu programlarını sürdürmeye çalıştılar ve başarılı olsalardı terör ve ölümü sonsuza kadar yaymaya devam edebilirlerdi. Nükleer bir faciayla karşı karşıya olurduk."

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