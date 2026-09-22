Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı

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cumhuriyet cumhuriyet cumhuriyet bu işte

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eser demir: 25 senedir ülkeyi akp yönetiyor cumhuriyet diyor ahahahh 25 7

Emre Sertyilan: Cumhuriyetle ne alakası var oe. 26 4

şükrü kurt: ne batmış cumhuriyet size. kuzu gibi yönetilmek hosunuza gidiyor galiba. hiç mi fikriniz yok hep birileri size deh mi desin. 20 5

mustafa kemal ünal: Ülkede Cumhuriyet varken ahlak vardı senin gibi yobazlar çoğalınca ülke bu hale geldi 4 4

yilmaz yilmaz: Cumhuriyeti beğenmeyen defolup Afganistana gider 2 0