Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı - Son Dakika
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Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde yaşanan silahlı saldırının ardından çocuklarından haber almak isteyen veliler okula akın etti. Okul önünde gergin anlar yaşanırken, kolluk kuvvetleri velileri sakinleştirmeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntülerde okula sakince gelen saldırgan, bir süre sonra koşarak uzaklaşıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından öğrenci velileri okula akın etti. Okulun önünde toplanan veliler çocuklarından haber almaya çalışırken, bölgede gergin anlar yaşandı.

VELİLER OKUL ÖNÜNDE TOPLANDI

Silahlı saldırı haberini alan çok sayıda veli kısa sürede okulun bulunduğu bölgeye geldi. Çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen velilerin okul önünde toplandı.

KOLLUK KUVVETLERİ VELİLERİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bölgede güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri, okul önünde toplanan velileri sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

SAKİNCE GELDİ, KOŞARAK KAÇTI

Öte yandan; okul önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri de ortaya çıktı. Okula sakince gelen saldırgan, bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

TurgutluTurgutluGüncelManisaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • rz4pw4sdcf rz4pw4sdcf:
    cumhuriyet cumhuriyet cumhuriyet bu işte 2 33 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    25 senedir ülkeyi akp yönetiyor cumhuriyet diyor ahahahh 25 7
    Emre Sertyilan Emre Sertyilan:
    Cumhuriyetle ne alakası var oe. 26 4
    şükrü kurt şükrü kurt:
    ne batmış cumhuriyet size. kuzu gibi yönetilmek hosunuza gidiyor galiba. hiç mi fikriniz yok hep birileri size deh mi desin. 20 5
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Ülkede Cumhuriyet varken ahlak vardı senin gibi yobazlar çoğalınca ülke bu hale geldi 4 4
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Cumhuriyeti beğenmeyen defolup Afganistana gider 2 0
    Halis demir Halis demir:
    cumhuriyet her bireyin cumhuriyeti bir hainin yazıkları üzerinden yorum yaparken dikkat edin amacı insanları bir birine düşman etmek 0 0
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    şu okullara polisi koyun kapıya kardeşim devriyeyle olmaz bu işler mesaisini okulda tamamlasın polis al yetmiyorsa devletsen güvenliği sağlamak zorundasın nokta. 20 2 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Polis koysan ne olacak aynı durum gene olacak ilk önce kimde ne kadar silah varsa toplayıp yok edeceksin mafya dizilerini kaldıracaksın sonra millete ahlak dersi verip sıfırdan eğiteceksin 0 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi burokrarlar yuzlerce korumayla gezmssin koruma sayilari yariya indirilipomullra dgitilsinlar. dun vali gecti yoldan abi hic yoksa on araaba icinde 4 er Kisi olsa 40 Kisi, yolu kesen polis subu minimum 50 Adam sadece bir vali icin. abi dusur sayiyi 10 a 14 1 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Polislerde yollarda vali geçecek diye bekliyor onu yazmamışsın 0 0
  • AYŞE GÜL TEYEK AYŞE GÜL TEYEK:
    idam şart 12 1 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Kim idam edecek 2 0
  • Talat Ertuğrul Talat Ertuğrul:
    herkeste silah var artık devlet çözmeli bunu 9 0 Yanıtla
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