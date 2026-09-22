Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıkları başladı. Futbolcular Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanırken, kampa giriş anları da dikkat çekti.

YUNUS VE ABDÜLKERİM'İN KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da da birlikte forma giyen Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, milli takım kampına gelirken tercih ettikleri kıyafetlerle öne çıktı. İki futbolcunun alışılmışın dışındaki kombinleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

"KAÇ YAŞINDA ADAMLARSINIZ, YAPTIĞINIZ KOMBİNLERE BAK"

Futbolcuların tarzını beğenenlerin yanı sıra kombinleri eleştiren sosyal medya kullanıcıları da oldu. Bazı kullanıcılar, iki futbolcunun kıyafet tercihleriyle ilgili "Kaç yaşında adamlarsınız, yaptığınız kombinlere bak" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın tarzı üzerinden yapılan yorumlarda futbolseverlerin farklı görüşlere ayrıldığı görüldü. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek.