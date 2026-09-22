FETÖ\'de evlilikler de "örgüt kriterine" göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla evlilikleri örgütsel kriterlere göre yönlendirdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün "izdivaç sorumlusu" ya da "izdivaççı" olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla evlilik adaylarına ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

FOTOĞRAFLI "ADAY HAVUZU" OLUŞTURULMUŞ

Soruşturmada, izdivaç faaliyetleri kapsamında kişilerin yaşı, eğitimi, mesleği, memleketi, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgüt içindeki konumuna dair bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu belirlendi.

Uygun görülen kişilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden kurulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü ortaya çıktı.

DİJİTAL MATERYALLER 13 ŞÜPHELİYİ DEŞİFRE ETTİ

Öte yandan 5 Mayıs 2026'daki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan'ın dijital materyalleri incelendi. İncelemede, örgütün izdivaç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

SABAHA KARŞI 13 ADRESE BASKIN

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ildeki 13 adrese saat 05.00 sularında eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'de 2, Karabük'te 2, Denizli'de 3, Gaziantep'te 1, Kayseri'de 1 ve Samsun'da 1 adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.