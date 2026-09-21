Şişli'de annesi 33 yaşındaki oğlunu başından vurulmuş buldu, hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Şişli'de annesi 33 yaşındaki oğlunu başından vurulmuş buldu, hayati tehlikesi var

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Şişli\'de annesi 33 yaşındaki oğlunu başından vurulmuş buldu, hayati tehlikesi var
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Şişli'de 17.50 sıralarında silah sesini duyan anne, 33 yaşındaki oğlunu başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Odada seri numarası silinmiş tabanca ve not, telefonunda ise 4 dakikalık video kaydı bulundu.

Şişli’de akşam saatlerinde meydana gelen acı olayda, 33 yaşındaki Batuhan B. evinde başından ağır yaralanmış halde bulundu. Duyduğu silah sesiyle odaya koşan annenin çabaları yetersiz kalırken, hastaneye kaldırılan gencin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, seri numarası silinmiş bir tabancanın yanı sıra cep telefonuna bırakılmış 4 dakikalık bir veda videosu tespit etti.

Eskişehir Mahallesi’nde saat 17.50 sıralarında yaşanan olayda, salonda oturan Hanife B. (59), oğlunun odasından gelen tek el el silah sesiyle sarsıldı. İçeri girdiğinde oğlu Batuhan B.’yi kanlar içinde bir sandalyede otururken gören anne, o sırada dışarıda bulunan emekli polis eşi İlhami B.’ye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan Batuhan B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerine bilgi veren acılı anne Hanife B., oğlunun 2020 yılında boşandıktan sonra kendileriyle yaşamaya başladığını anlattı. Özel güvenlik görevlisi olan oğlunun yaklaşık 2 aydır iş aradığını belirten anne, Batuhan B.’nin bilinen herhangi bir borcu veya psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını ifade etti.

ODASINDA NOT, TELEFONUNDA VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Batuhan B.'nin notta telefonunda bir kayıt bıraktığını belirttiği, telefonunda yapılan kontrolde ise yaklaşık 4 dakikalık bir video çektiğinin görüldüğü öğrenildi.

Odada ele geçirilen seri numarası kazınmış tabanca, kovan ve cep telefonu detaylı inceleme için emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: DHA
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