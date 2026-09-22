Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı yürütülen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Soruşturmada bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı yürütülen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri sürüyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Soruşturmanın mali boyutunun da incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi için adli ve mali tedbirlerin alındığını kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİ HEDEF ALANLARDAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAK, MAĞDURLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır.

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."

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