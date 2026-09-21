Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi

Samsun'da çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, çevredeki esnafın müdahalesi ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çatıdan indirildi.

BUNALIMA GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı Serilla Collins (22), girdiği bunalım sonucu intihar etmek amacıyla 3 katlı binanın çatısına çıktı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden ve bölgede ikinci el eşya satışı yapan iş yeri sahibi Mustafa Karaoğlan (53), çatıya çıkarak Collins'e müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de çatıya çıkarak kadını aşağı indirdi. Kadın, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

4 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Collins'in, internet üzerinden tanıştığı Celal E. (21) ile evli olduğu ve söz konusu ikamette birlikte yaşadığı belirtildi.