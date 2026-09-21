Hurdaya çıkan araçların seri numaraları değiştirilip satıldı! İstanbul merkezli 3 ilde 16 gözaltı - Son Dakika
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Hurdaya çıkan araçların seri numaraları değiştirilip satıldı! İstanbul merkezli 3 ilde 16 gözaltı

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Trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlandığı belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda 16 kişi yakalandı, 17 araç ele geçirildi. Yakalananların bu araçları satarak haksız kazanç sağladığı öne sürüldü; 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 1 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 araç ele geçirilirken, 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SERİ NUMARALARI YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalıntı-change araçların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından temin ettikleri 15 araç ile piyasadan temin ettikleri hacizli-yakalamalı 2 aracın fabrikasyon seri numaraları üzerine uyarlayarak araçları 'change' yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu araçları satarak alıcılara mağduriyet yaşattığı ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 17 araca el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Tüm sahte çeinç arabalarda,dolandırıcılıklarda Gazianrep,İstanbul bağlantısı var?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hurdaya çıkan araçların seri numaraları değiştirilip satıldı! İstanbul merkezli 3 ilde 16 gözaltı - Son Dakika
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