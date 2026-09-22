Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

Amedspor- Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü, su şişesi fırlattığı ve kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştığı görüldü.

POLİSLERE TÜKÜRDÜLER

Diyarbakır Stadyumu'ndaki giriş noktasında yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarların polis memurlarına yönelik hareketleri kameralara yansıdı. Görüntülerde taraftarların polislerin üzerine tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görüldü.

KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gerginliğin devamında bazı taraftarların stadyum girişindeki kapıları tekmelediği ve içeriye zorla girmeye çalıştığı anlar da görüntülendi. Güvenlik güçlerinin stadyum girişinde yaşanan olaylara müdahale ettiği görüldü.