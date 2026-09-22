Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor-Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olayların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görülürken, kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştıkları anlar da kameralara yansıdı.
Amedspor- Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü, su şişesi fırlattığı ve kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştığı görüldü.
POLİSLERE TÜKÜRDÜLER
Diyarbakır Stadyumu'ndaki giriş noktasında yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarların polis memurlarına yönelik hareketleri kameralara yansıdı. Görüntülerde taraftarların polislerin üzerine tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görüldü.
KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Gerginliğin devamında bazı taraftarların stadyum girişindeki kapıları tekmelediği ve içeriye zorla girmeye çalıştığı anlar da görüntülendi. Güvenlik güçlerinin stadyum girişinde yaşanan olaylara müdahale ettiği görüldü.
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