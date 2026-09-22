Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler - Son Dakika
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Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

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Amedspor-Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olayların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görülürken, kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştıkları anlar da kameralara yansıdı.

Amedspor- Beşiktaş maçı öncesinde stadyum girişinde yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı taraftarların polis memurlarına tükürdüğü, su şişesi fırlattığı ve kapıları tekmeleyerek stadyuma girmeye çalıştığı görüldü.

Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

POLİSLERE TÜKÜRDÜLER

Diyarbakır Stadyumu'ndaki giriş noktasında yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarların polis memurlarına yönelik hareketleri kameralara yansıdı. Görüntülerde taraftarların polislerin üzerine tükürdüğü ve su şişesi fırlattığı görüldü.

Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gerginliğin devamında bazı taraftarların stadyum girişindeki kapıları tekmelediği ve içeriye zorla girmeye çalıştığı anlar da görüntülendi. Güvenlik güçlerinin stadyum girişinde yaşanan olaylara müdahale ettiği görüldü.

Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
DiyarbakırBeşiktaşPolisSporSon Dakika

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    Yorumlar (22)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ben her zaman şunu bilir şunu söylerim..futbol cahil insanların uğraşıdır... 48 5 Yanıtla
  • 6xjsc69n5h 6xjsc69n5h:
    sarı torba görüntüleri ne zaman gelir 35 12 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    O cesareti verenlerin eseri allah sizi basımızdan eksik etsin 28 6 Yanıtla
  • Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Adamlar kinli ve o kinleri yüzlerce yıl geçse de unutulmayacak 20 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Federasyooon...... 15 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler - Son Dakika
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