Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etmesine ait görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Siyasilerin çakarlı araç kullanımı bir kez daha eleştirilerin odağı olurken, görüntüler "Siyasilerin çakarlı konvoy sevdası bitmiyor" yorumlarına neden oldu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliğe üç araçtan oluşan çakarlı konvoyla ziyaret gerçekleştirdi. Çiftlikte kalabalık bir grup tarafından karşılanan Çayır'ın o anlara ait görüntüleri kamuoyunda tartışma yarattı.

"ÇAKARLI KONVOY SEVDASI BİTMİYOR"

Çakarlı araç kullanımının usulsüzlüğü ve siyasetçilerin konvoy tercihleri bir kez daha eleştirilerin odağı olurken, görüntüler "Siyasilerin çakarlı konvoy sevdası bitmiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Milli Yol PartisiRemzi ÇayırPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Kuş Murat Kuş:
    bu son dakika da demek yönetime calılyor vay anasını satın alınan alınana ozgur gazetecilik derler arkadaş :( 0 0 Yanıtla
  • Murat Kuş Murat Kuş:
    bence şimdiki ihtiyara göre. adam insafnı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti - Son Dakika
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