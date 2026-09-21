Diyarbakır\'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SİLAHLARIN KONUŞTUĞU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, silahla açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürdürülüyor.