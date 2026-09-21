Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba\'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ilişkin inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında dizideki bazı sahneler ile Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçek hayattaki Kozinoğlu ile benzerliği de mercek altına alındı.

SENARİSTLERİN ARDINDAN OYUNCULAR DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında daha önce dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Ardından Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak da ifadeye çağrıldı. Son olarak ise dizinin sevilen karakterlerinden Ömer Baba'yı canlandıran Emin Olcay'ın da soruşturma kapsamında "Bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

"ŞÜPHELENİYORDUM" DEMİŞTİ

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Olcay, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Olcay, "Senaryo giderek bozuldu. Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler. Şüpheleniyordum da birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu" demişti.

DİZİDEKİ SAHNELER MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre "Kurtlar Vadisi Pusu"nun 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyordu. Kaşif Kozinoğlu ise bu bölümden iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirdi. Dizinin 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin şırıngayla öldürüldüğü sahne yer aldı. Söz konusu zamanlama, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında incelenen konular arasında bulunuyor.

"KOZİNOĞLU'NU OYNADIĞIMI BİLMİYORDUM"

Sedat Savtak, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, karakteri canlandırdığı dönemde Kaşif Kozinoğlu'nu oynadığını bilmediğini söylemişti. Savtak, kendisine gerçek hayattaki Kozinoğlu hakkında herhangi bir bilgi aktarılmadığını, yalnızca senaryoda yazılan karakter üzerinden rolüne hazırlandığını belirtmişti. Oyuncu, Kozinoğlu'nun ölüm haberini daha sonra gazeteden öğrendiğini ve karakterle Kozinoğlu arasında yapılan karşılaştırmayı görünce şaşırdığını ifade etmişti.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SAVTAK'A İTİRAZ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Savtak'ın televizyondaki açıklamalarının, kendisine daha önce anlattıklarıyla çeliştiğini savundu. Saymaz, Savtak'ın kendisiyle yaptığı görüşmede karakterin Kozinoğlu'ndan esinlendiğini bildiği yönünde ifadeler kullandığını ileri sürdü. Savtak'ın CNN Türk'te ise bunun aksini söylediğini belirten Saymaz, iki görüşme arasındaki farklılıkları köşesine taşıdı.

SENARİSTLER DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında daha önce "Kurtlar Vadisi"nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da "bilgi sahibi" sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Üç senaristin ifade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü. Başsavcılık ayrıca "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin soruşturma kapsamında incelenmesine karar verdi.

KOZİNOĞLU DOSYASI 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanmış ve Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edilmişti. O dönem yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ve eşinin ifadeleri alınmıştı. Soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendi. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Yeni soruşturma için gizlilik kararı alınırken, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. İlk aşamada olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 10'u gözaltına alınırken, bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlardan biri tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

MUHABİR, KAMERAMAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından muhabirin de arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklama talebiyle, kameramanın da aralarında bulunduğu diğer 6 şüpheli ise çeşitli adli kontrol tedbirleri talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Böylece bu aşamada soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmanın dikkat çeken adımlarından biri de fethi kabir işlemi oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mezarı açılarak inceleme için örnekler alındı.

DÖNEMİN BAŞSAVCISI VE CEZAEVİ SAVCISI TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ali İşgören ve Necip Doğan'ın tutuklanmasına karar verildi. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Son kararlarla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerin sayısı ise 15'e yükseldi.