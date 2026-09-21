Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu - Son Dakika
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Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu

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Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
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Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı, Ömer Vatan ve Kazım Beyke, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arslan'ın da tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7 oldu.

Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı, Ömer Vatan ve Kazım Beyke serbest bırakıldı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

19 Eylül'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, olay tarihinde cezaevi müdürü olan Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri yer almıştı.

Ambulans şoförü Süleyman Kaba, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

Soruşturma kapsamında daha önce de tutuklamalar yapılmıştı. 17 Eylül'de İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve önceki takipsizlik kararını veren Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Daha önce gazeteci Selahattin Günday da soruşturma kapsamında "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve son olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1955 doğumlu Kaşif Kozinoğlu, 1976'da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Askerlik kariyerinde Özel Harp Dairesi bünyesinde Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da görev yaptı. 1995'te MİT'e katılan Kozinoğlu, Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu'da operasyonel görevler yürüttü ve Eylül 2010'da MİT Müsteşarlığı bünyesinde Başmüşavir olarak atandı.

Kozinoğlu, 10 Mart 2011'de Ergenekon ve OdaTV soruşturmaları kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi. Dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Kozinoğlu tutuklanarak Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

"AKUT KORONER YETMEZLİK" RAPORU VE TAKİPSİZLİK

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde rahatsızlandı, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. Resmi ölüm nedeni "akut koroner yetmezlik" olarak kayıtlara geçti. Otopside kimyasal zehirlenmeye dair net bulguya rastlanmadı ve 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Ancak oğlu Özel Kozinoğlu'nun babasının herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmadığını belirtmesi ve Kozinoğlu'nun el yazısı notlarında FETÖ'nün Asya ve MİT yapılanmasına ilişkin bilgileri mahkemede açıklayacağını kaydetmesi, ölüm üzerindeki soru işaretlerini artırdı.

15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Takipsizlik kararının 26 Ağustos 2026'da kaldırılmasıyla dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturmayı yürütüyor. Kozinoğlu'nun mezarı 12 Eylül 2026'da açıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bunlardan 10'u gözaltına alınmıştı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" ifadesini kullanmış, soruşturmanın "maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla" sürdürüldüğünü, olay gecesinin hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelendiğini belirtmişti.

"KURTLAR VADİSİ PUSU" İNCELEMESİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül'de "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve bazı sahnelerdeki "FG" harfli araç plakaları üzerinden örgütsel mesaj veya yönlendirme yapılıp yapılmadığının bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdiğini duyurdu. Dizinin üç senaristi tanık olarak ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSilivri Cumhuriyet BaşsavcılığıMillî İstihbarat TeşkilatıHasan Atilla UğurKaşif KozinoğluKurtlar VadisiOsman ArslanJandarmaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yamacziya yamacziya:
    bundada yüzde binbeşyüz fetö parmağı var vaybe bir bitmedi şu fetoş ulan ne fetoşmuş be 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu - Son Dakika
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