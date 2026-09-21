Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah\'a 6 ay trafikten men cezası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz mahkemesi, Liverpool’dan ayrılacağını açıklamasından iki gün sonra 400 bin sterlinlik aracıyla hız sınırını aşarken görüntülenen Muhammed Salah’a 6 ay araç kullanma yasağı verdi.

Sezon başında Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer olan Premier Lig’in eski yıldızı Muhammed Salah, İngiltere'de karıştığı bir trafik ihlali nedeniyle 6 ay boyunca araç kullanmaktan men edildi.

HIZ SINIRINI AŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Olay, Mısırlı yıldızın geçen sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını duyurmasından iki gün sonra gerçekleşti. Mart ayında Cheshire’a bağlı Wilmslow bölgesinde mobil hız kamerasına takılan Salah'ın 400 bin sterlin değerindeki aracıyla 30 mil ile ilerlemesi gerektiği yolda 36 mil hızda ilerleyerek hız sınırını aştığı tespit edildi.

MAHKEME CELPLERİ CEVAPSIZ KALDI

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, ihlal sırasında direksiyon başında kimin bulunduğunu öğrenmek üzere işlem başlattı ve direksiyonda Muhammed Salah'ın olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatılmasına rağmen 34 yaşındaki futbolcu, yetkililerin talebine yanıt vermedi ve kendisine gönderilen iki ayrı mahkeme celbini de cevapsız bıraktı.

TRAFİKTEN 6 AY MEN

Süreç sonucunda İngiliz mahkemesi tarafından yasal bildirimleri ve çağrıları dikkate almayan tecrübeli futbolcuya 6 ay süreyle araç kullanma yasağı ve 660 sterlin para cezası verildi. Salah’ın ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ile 264 sterlin mağdur ek ücretini ödemesine hükmedildi. Salah'ın aldığı bu kararın Türkiye'deki futbol kariyerine yönelik herhangi bir sportif yaptırım anlamına gelmediği, kararın İngiltere'de araç kullanmasına ilişkin olduğu ifade edildi. 

DAHA ÖNCE DE HIZ CEZASI ALMIŞTI

Salah, 2022 yılında da Stockport'ta saatte 63 mil hızla seyretmiş ve hız sınırının 50 mil olduğu bölgede yakalanmıştı. Mısırlı yıldız, bu olayın ardından 200 sterlin para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.

Muhammed SalahLiverpoolİngiltereFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Arif Ucas Arif Ucas:
    adam 66 km hızla gittiği için mi ?? 2 11 Yanıtla
    levent ayar levent ayar:
    66 MİL DİYOR MİL NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUN YORUM YABIYORSUN 1.5 KATI MİL HIZI 2 0
  • ygurce ygurce:
    Şimdi Türkiye araba kullanabilecekmi, Ceza sonrası 6 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    ceza trabzonda geçerli olmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:46:52. #7.13#
SON DAKİKA: Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement