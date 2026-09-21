Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah\'a 6 ay trafikten men cezası

Sezon başında Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer olan Premier Lig’in eski yıldızı Muhammed Salah, İngiltere'de karıştığı bir trafik ihlali nedeniyle 6 ay boyunca araç kullanmaktan men edildi.

HIZ SINIRINI AŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Olay, Mısırlı yıldızın geçen sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını duyurmasından iki gün sonra gerçekleşti. Mart ayında Cheshire’a bağlı Wilmslow bölgesinde mobil hız kamerasına takılan Salah'ın 400 bin sterlin değerindeki aracıyla 30 mil ile ilerlemesi gerektiği yolda 36 mil hızda ilerleyerek hız sınırını aştığı tespit edildi.

MAHKEME CELPLERİ CEVAPSIZ KALDI

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, ihlal sırasında direksiyon başında kimin bulunduğunu öğrenmek üzere işlem başlattı ve direksiyonda Muhammed Salah'ın olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatılmasına rağmen 34 yaşındaki futbolcu, yetkililerin talebine yanıt vermedi ve kendisine gönderilen iki ayrı mahkeme celbini de cevapsız bıraktı.

TRAFİKTEN 6 AY MEN

Süreç sonucunda İngiliz mahkemesi tarafından yasal bildirimleri ve çağrıları dikkate almayan tecrübeli futbolcuya 6 ay süreyle araç kullanma yasağı ve 660 sterlin para cezası verildi. Salah’ın ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ile 264 sterlin mağdur ek ücretini ödemesine hükmedildi. Salah'ın aldığı bu kararın Türkiye'deki futbol kariyerine yönelik herhangi bir sportif yaptırım anlamına gelmediği, kararın İngiltere'de araç kullanmasına ilişkin olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE HIZ CEZASI ALMIŞTI

Salah, 2022 yılında da Stockport'ta saatte 63 mil hızla seyretmiş ve hız sınırının 50 mil olduğu bölgede yakalanmıştı. Mısırlı yıldız, bu olayın ardından 200 sterlin para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.