A Milli Takım'da 4 sakatlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım'da 4 sakatlık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım\'da 4 sakatlık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Takım'da kadroya çağrılan Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları devam ediyor. Orkun Kökçü, bu sebeple bugünkü antrenmanda yer alamadı. Ayrıca Yunus Akgün, Muhammet Şengezer, Deniz Gül'ün de rahatsızlıklarının bulunduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'mızda kritik mücadeleler öncesi sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. 

ORKUN KÖKÇÜ DİNLENDİRİLDİ

Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna davet edilen başarılı futbolcu Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı. Ayak parmağında çatlak bulunan milli oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve bu gerekçeyle bugünkü idmanda yer alamayarak dinlendirildiği belirtildi. 

3 İSİM İÇİN TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'daki sağlık problemleri yalnızca Orkun Kökçü ile sınırlı kalmadı. Kadroda yer alan Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu ve antrenmanda yer alamayan oyuncuların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. 

A Milli Futbol TakımıYunus AkgünOrkun KökçüMilli TakımDeniz GülTürkiyeBelçikaİtalyaFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman A Osman A:
    Yunus’un çağırılması zaten garipti 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:45:40. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım'da 4 sakatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement