Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in birlikteliği son dönemde spor ve magazin dünyasının dikkat çeken konuları arasında yer alıyordu. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından ilişkileri kamuoyuna yansımıştı.

AŞKLARI TRİBÜNE DE YANSIMIŞTI

Onuralp Bitim, Hande Baladın'ın milli takım formasıyla mücadele ettiği karşılaşmaları tribünden takip etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Slovenya ile oynadığı maçın ardından Baladın'ın tribünde Bitim'in yanına gitmesi ve ikilinin birbirlerini öperek galibiyeti kutlaması da kameralara yansımıştı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkilinin ilişkisiyle ilgili son gelişme ise sosyal medya hesaplarında yaşandı. Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Bazı haberlerde ikilinin X hesaplarında da birbirlerini takipten çıkardığı aktarıldı. Bu gelişme, ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İkilinin uzun süredir birlikte görüntülenmemesi de ayrılık iddialarını güçlendiren bir diğer detay olarak değerlendirildi. Ancak Hande Baladın ve Onuralp Bitim'den ilişkilerinin sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.