Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi? - Son Dakika
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Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

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Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
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Fenerbahçe'nin milli sporcuları Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in ilişkilerinin sona erdiği öne sürüldü. İkilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık iddialarını gündeme getirirken, taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in birlikteliği son dönemde spor ve magazin dünyasının dikkat çeken konuları arasında yer alıyordu. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından ilişkileri kamuoyuna yansımıştı.

AŞKLARI TRİBÜNE DE YANSIMIŞTI

Onuralp Bitim, Hande Baladın'ın milli takım formasıyla mücadele ettiği karşılaşmaları tribünden takip etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Slovenya ile oynadığı maçın ardından Baladın'ın tribünde Bitim'in yanına gitmesi ve ikilinin birbirlerini öperek galibiyeti kutlaması da kameralara yansımıştı.

Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkilinin ilişkisiyle ilgili son gelişme ise sosyal medya hesaplarında yaşandı. Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Bazı haberlerde ikilinin X hesaplarında da birbirlerini takipten çıkardığı aktarıldı. Bu gelişme, ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İkilinin uzun süredir birlikte görüntülenmemesi de ayrılık iddialarını güçlendiren bir diğer detay olarak değerlendirildi. Ancak Hande Baladın ve Onuralp Bitim'den ilişkilerinin sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
Onuralp BitimHande BaladınFenerbahçeInstagramSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yakup Çap Yakup Çap:
    SONDAKİKA haber yine bizi şaşırtmaya devam ediyorsun böyle önemli haberler için . 6 0 Yanıtla
  • enveratabey77 enveratabey77:
    Evet, ülke gündemimiz bu. 6 0 Yanıtla
  • hayri selçuk hayri selçuk:
    Ne yorum ya herkes kafasına göre takılsın 2 1 Yanıtla
  • muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    Lütfen biraz ciddiyet ! Nedir bu ya haber diye verdiğiniz laçkalık ! Milleti ilgilendiren nedir ???????? 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    Hande geç bile kaldın herkezin içinde milli maç sonrası sana sapur şupur sarılıp öpmesi bu sevgi değil gösteriş gerçek seven insan gösteriş yapmaz tecrübe konuşuyor geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
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