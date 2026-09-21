Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünlerle ilgili dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

BARİYERLERİ AŞIP İÇERİ GİRDİLER

Diyarbakır Stadyumu'nda kaydedilen görüntülerde bazı Amedspor taraftarlarının güvenlik noktalarını aşarak stadyuma girdikleri görüldü. Taraftarların bariyerlerin üzerinden atlayarak tribünlere doğru ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşma öncesinde yaşanan kaçak giriş anları, stadyumdaki güvenlik uygulamalarını da gündeme getirdi. Görüntülerde taraftarların herhangi bir bilet kontrolü olmadan içeri girmeye çalıştığı görüldü.

AMEDSPOR 3-2 KAZANDI

Öte yandan Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 13'e yükselterek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.