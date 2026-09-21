Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi - Son Dakika
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Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

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Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF\'ye devredildi
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Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada daha önce kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi. Ayrıca yürütülen incelemelerde 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda meslek grubuna uzanan para trafiği de mercek altına alındı.

Vatandaşların trafik kazalarının ardından kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek kazanç kapısına çevrildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada daha önce kayyum atanan 20 şirketin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, mağdurlara ait bilgilerin bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı belirlenmişti. Yapılan incelemelerde 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

20 ŞİRKET TMSF’YE DEVREDİLDİ

Soruşturmada son olarak, vatandaşların kimlik bilgilerini usulsüz şekilde temin ederek organize hareket ettiği öne sürülen yapıyla bağlantılı 20 şirket hakkında yeni karar verildi. Operasyon kapsamında daha önce kayyum atanan 20 şirketin TMSF’ye devredildiği öğrenildi. Bu adımın, soruşturma kapsamındaki şirketlerin mali yapılarının denetim altına alınması ve süreç boyunca kamu kontrolünün sağlanması amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

<a class='keyword-sd' href='/trafik/' title='Trafik'>Trafik</a> kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

253 BİN KİŞİDEN VEKALETNAME ALMIŞLAR

Soruşturmada, trafik kazası geçiren kişilere ait bilgilerin bazı hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. MASAK ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemelerinde ise bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendi.

TMSF'ye devredilen şirketler şu şekilde: 

  • Alokaza Yazılım

  • Alotrafikkazası
  • Alokaza Anka
  • Alotutanak
  • Kusur Kimde
  • Greyder Sigorta Ekspertizlik Hizmetleri
  • Endoğru Sigorta
  • Eksperim Hasar
  • Adoba Gıda
  • Adoba Dış Ticaret
  • Turkua Home
  • "Alo Kaza", "Alo Tutanak" ve "Alo Trafik Kazası" markaları/yapıları adı altında faaliyet gösteren diğer 9 sigorta, ekspertiz ve hasar danışmanlık firması

BAKAN GÜRLEK: 4 İLDE 6 AVUKATLIK OFİSİ İLE 20 ŞİRKETTE EŞ ZAMANLI ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek mağduriyetlerin kazanç elde etmek amacıyla kullanılmasına karşı mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.”

Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

"HUKUK HİZMETLERİNİ ÇIKAR İLİŞKİLERİNİN ARACI HÂLİNE GETİRENLER HESAP VERECEK"

Bakan Gürlek, soruşturmanın farklı meslek grupları arasındaki para hareketlerini de ortaya çıkardığını belirterek, sürece katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Gürlek, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.”

Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuAkın GürlekTrafikGündemGüncelKayyumHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan yapılan bu tarz operasyonları destekliyorum. Helal olsun iç işleri Bakanlığımıza ve dolayısıyla Emniyet Teşkilatına saygılar. 7 0 Yanıtla
  • yavuz selim ko yavuz selim ko:
    Emeği geçen herkese teşekkürler 3 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    önce hastanelerden bilgii sızdıran kişişeri bulsunlar. 0 1 Yanıtla
    yavuz selim ko yavuz selim ko:
    Hepsine sıra gelir düğüm çözülür Ama sizin üslup da sıkıntı var biraz 0 0
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Bu şirketlerin ve birinci derecedeki bütün yakınlarının mallarına el konulup devlete irat olarak kaydedilsin. 0 0 Yanıtla
  • barış pehlivan barış pehlivan:
    Hep iyi sigorta bir kaç şirket daha var onlara da bı inceleme yapsın sayın bakanımız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi - Son Dakika
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