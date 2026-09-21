Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor - Son Dakika
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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor
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MGM'nin 21-27 Eylül haftalık raporuna göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzeybatıdan başlayarak azalacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Buna göre bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

YARINDAN İTİBAREN KUZEYBATIDAN SERİN HAVA GELİYOR

MGM'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalması, ülke genelinde ise mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Serin havanın hafta ortasında iç ve batı bölgelerde de etkisini göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü iç kesimler ile Marmara'da sıcaklıkların 15 ila 20 derece bandına kadar gerilemesi bekleniyor.

BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?

MGM'nin bugüne ilişkin değerlendirmesinde; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri hariç), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği kaydedildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

MGM, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini belirterek, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşların ve ilgili kurumların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İL İL BUGÜN BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Antalya 30, Adana 33, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 33, Gaziantep 31, Samsun 25, Trabzon 24, Erzurum 25, Konya 26, Bursa 27 derece olarak tahmin ediliyor.

HAFTANIN GERİ KALANINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Antalya kıyı şeridinde yağışların kuvvetlenmesi; çarşamba günü sistemin İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerine yayılması bekleniyor. Perşembeden itibaren Ege ve Marmara'da açık hava öne çıkarken, yağışların hafta boyunca ağırlıklı olarak Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüGüneydoğu AnadoluHava DurumuGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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