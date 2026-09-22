Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı - Son Dakika
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Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın yakalandığı öğrenildi. Öte yandan saldırganın okula elinde silahla geldiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın rahatlığı pes dedirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde sabah saatlerinde av tüfeğiyle rastgele ateş açan saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda aralarında öğrencilerin de yer aldığı 8 kişi yaralanırken, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli güvenlik güçlerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde av tüfeğiyle okul önüne gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR, VELİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Açılan ateş sonucu okul çevresinde bulunan ve aralarında öğrencilerin de yer aldığı 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silah sesleri ve saldırı haberinin yayılması üzerine çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen çok sayıda veli okula akın etti. Velilerin endişeyle okul binasına girmek istemesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri ile veliler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Saldırganın elinde silahla okula gidiş anı...

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ 

Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, şüphelinin elindeki av tüfeğiyle rahat bir şekilde yürüyerek okul önüne geldiği, ateş açtıktan sonra ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan, güvenlik güçlerinin yürüttüğü hızlı çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.  

Anadolu LisesiTurgutluManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Çelebi Ali Çelebi:
    Bu olayda kusur öncelikle anne ve babanın Bu çocuk silahı nereden buldu nasıl aldı ikinci sorumlu ise hükumet gerekli tedbirler alınmıyor 6 0 Yanıtla
  • Engin AKŞAHİN Engin AKŞAHİN:
    Bile isteye insan canına ve malına kasteden yaşı ne olursa olsun çocuk değildir ve cezası bellidir. Allah'ın hükümlerinin hakim olmadığı bir toplumda huzur ve güven olmaz. 5 0 Yanıtla
  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    ağzı süt kolan tecrübesiz kişileri bahçe personeli diye alıp çalıştırıyorlar sözde güvenlik diye 3 0 Yanıtla
  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Eskiden büyüklerin güzel sözleri vardı mesela çocuk anne,babasının ve toplumun aynasıdır derlerdi toplumu bu hale getirmek bir garip vatandaşın tek başına yapacağı iş değildir ancak yöneticiler toplumu bozar yada düzeltir parti ayrımı yapmadan söylüyorum herkes evinin önünü süpürsün acil. 2 0 Yanıtla
  • emiromeryahya Arslan emiromeryahya Arslan:
    öncelikle o silahı kolayca oradan almasına sebep olan kimse odur.birde her okulun önünde bir güvenlik görevlisi koymayanların 1 0 Yanıtla
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