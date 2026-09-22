Düzce Gölyaka'da 2 ekmek alan gençler ücretini kameraya gösterip kasaya bıraktı - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da 2 ekmek alan gençler ücretini kameraya gösterip kasaya bıraktı

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Düzce Gölyaka\'da 2 ekmek alan gençler ücretini kameraya gösterip kasaya bıraktı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde markete gelen gençler, aldıkları 2 ekmeğin ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin bu davranışı takdir toplarken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı.

PARAYI KAMERAYA GÖSTERİP KASAYA BIRAKTILAR

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı. Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı kasaya bıraktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin ekmeklerin parasını kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları yer aldı. Gençlerin bu davranışı görenlerden takdir topladı.

Kaynak: İHA
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