Düzce Gölyaka\'da 2 ekmek alan gençler ücretini kameraya gösterip kasaya bıraktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı.

PARAYI KAMERAYA GÖSTERİP KASAYA BIRAKTILAR

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı. Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı kasaya bıraktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin ekmeklerin parasını kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları yer aldı. Gençlerin bu davranışı görenlerden takdir topladı.